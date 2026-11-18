Demokraci w Izbie Reprezentantów USA wybrali kongresmena z Kalifornii Teda Lieu na przewodniczącego swojej frakcji w następnym składzie Kongresu. Głosowanie odbyło się 18 listopada bez innych kandydatów: Lieu został zatwierdzony przez aklamację, informuje The Hill.

Czwarty w hierarchii demokrata

Stanowisko przewodniczącego frakcji czyni Lieu czwartym w hierarchii demokratą w Izbie Reprezentantów. Jego wybór był pierwszym etapem wyborów kierownictwa Demokratów, ponieważ to przewodniczący frakcji prowadzi pozostałe wewnątrzpartyjne głosowania zaplanowane na środę i czwartek.

Według publikacji inni czołowi Demokraci również kandydują bez rywali. Lider mniejszości demokratycznej Hakeem Jeffries ma zostać przewodniczącym Izby Reprezentantów w następnym Kongresie. Demokratyczna organizatorka głosowań Katherine Clark ma przejść na stanowisko liderki większości, a obecny przewodniczący frakcji Pete Aguilar — zastąpić ją na stanowisku organizatora głosowań.

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Doświadczenie w regulowaniu AI

Lieu jest weteranem Sił Powietrznych USA, który od 2023 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego frakcji. Wraz z Aguilarem uczestniczył w tworzeniu strategii komunikacyjnej Demokratów podczas wyborów śródokresowych.

Kongresmen był również jednym z kluczowych uczestników dyskusji w Kongresie dotyczących sztucznej inteligencji. W tym miesiącu oświadczył, że w następnym Kongresie będzie kontynuował pracę nad ustawodawstwem regulującym branżę AI. Jak stwierdził, nowa frakcja musi jeszcze utworzyć komisje i przeprowadzić ustawodawstwo. Lieu jest również najwyżej postawionym Amerykaninem pochodzenia azjatyckiego w historii niższej izby Kongresu.

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