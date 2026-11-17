W USA Demokraci, którzy po wyborach śródokresowych zdobyli silną większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, planują wzmocnić nadzór nad polityką imigracyjną administracji prezydenta Donalda Trumpa oraz działalnością amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE). Informuje o tym The Guardian.

Nowi demokratyczni przewodniczący komisji Kongresu będą mogli wydawać wezwania i organizować publiczne przesłuchania. Według gazety ustawodawcy planują wezwać do złożenia zeznań sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne’a Mullina, szefa personelu Białego Domu Stephena Millera, urzędnika odpowiedzialnego za kwestie granicy Toma Homana oraz byłego dowódcę Straży Granicznej Gregory’ego Bovino.

Dochodzenia i ograniczenia

Demokraci mogą również przeprowadzić przesłuchania w miastach, w których chcą przedstawić dowody możliwych naruszeń ze strony pracowników agencji, a także kontynuować wizyty w ośrodkach detencyjnych ICE. Reprezentant Missisipi Bennie Thompson, który prawdopodobnie stanie na czele Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów, oświadczył, że działalność ICE należy ograniczyć ze względu na, jak to określił, nielegalne i niekontrolowane działania tej agencji.

Pierwsze propozycje legislacyjne Demokratów są bardziej powściągliwe: przewidują zakaz noszenia masek przez pracowników ICE oraz obowiązkowe używanie kamer nasobnych podczas pracy. Część Demokratów opowiada się za likwidacją ICE, jednak The Guardian uważa taki scenariusz za mało prawdopodobny z powodu różnic między progresywnym i umiarkowanym skrzydłem partii.

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Przeszkody dla ustaw i zmiany w stanach

Nawet kontrolując obie izby Kongresu, Demokraci napotkają możliwość prezydenckiego weta oraz procedurę filibusteru w Senacie, której przezwyciężenie wymaga co najmniej 60 głosów. Wśród możliwych kroków legislacyjnych gazeta wymienia zmniejszenie lub wstrzymanie części finansowania ICE, ograniczenie działalności ośrodków detencyjnych oraz przywrócenie tymczasowego statusu ochronnego dla określonych grup migrantów.

Administracja Trumpa zakończyła tymczasowy status ochronny dla około miliona osób z ponad tuzina narodowości, w tym Haitańczyków i Afgańczyków. Ustawodawcy mogą również spróbować uzgodnić drogę do uzyskania obywatelstwa dla migrantów, którzy przybyli do USA jako dzieci i są znani jako Dreamers.

Na poziomie stanów i miast Demokraci mogą ograniczać współpracę lokalnej policji z ICE oraz przystępować do pozwów przeciwko polityce władz federalnych. W Teksasie Demokraci, według The Guardian, zdobyli mandat w Senacie USA, stanowiska gubernatora i prokuratora generalnego, a także kontrolę nad stanową Izbą Reprezentantów.

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