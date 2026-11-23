W USA Krajowy Komitet Partii Demokratycznej planuje przeprowadzić 12 debat prezydenckich w ramach prawyborów przed wyborami w 2028 roku. Pierwsza debata jest zaplanowana na czerwiec 2027 roku, informuje The Hill.

Harmonogram debat

Zgodnie z planem komitetu pięć debat odbędzie się w 2027 roku, a kolejne siedem — w 2028 roku, roku wyborów prezydenckich. Po debacie w czerwcu 2027 roku następna ma zostać przeprowadzona w lipcu. Ostatnia debata w tym cyklu jest zaplanowana na marzec 2028 roku.

W Krajowym Komitecie Partii Demokratycznej zaznaczono, że zastrzegają sobie prawo do dostosowania harmonogramu w razie potrzeby. Miejsca przeprowadzenia oraz partnerzy medialni pierwszych dwóch debat mają zostać ogłoszeni w styczniu 2027 roku. Jeśli kandydatów będzie wielu, wczesne debaty mogą odbywać się przez dwa kolejne wieczory.

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Warunki dla kandydatów

Planowaniem debat będą kierować starsza doradczyni Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej ds. debat Minyon Moore oraz dyrektor wykonawczy komitetu Roger Lau. Do zespołu wejdą również doradcy i pracownicy, którzy uczestniczyli w poprzednich demokratycznych kampaniach prezydenckich.

Kandydaci będą mogli uzyskać kwalifikację na podstawie kryteriów podobnych do tych stosowanych w cyklu wyborczym w 2020 roku, w tym wyników sondaży i poziomu zbiórki środków od oddolnych darczyńców. Dokładne wymogi dotyczące debat w czerwcu i lipcu 2027 roku mają zostać opublikowane w styczniu.

Uczestnicy będą również musieli podpisać i przestrzegać zobowiązania do prowadzenia uczciwej kampanii, w tym potępić wydatki „ciemnych pieniędzy” podczas prawyborów. Demokraci planują zaangażować w debaty influencerów i twórców treści, aby zwiększyć widownię transmisji.

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