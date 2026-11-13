Demokraci w USA, którzy przygotowują się do przejęcia kontroli nad Kongresem w 2027 roku, planują w pierwszych tygodniach nowej sesji przedłożyć zakaz handlu pojedynczymi akcjami przez członków Kongresu. Wśród innych deklarowanych priorytetów są reakcja na rosnące koszty ponoszone przez konsumentów, dostępność opieki zdrowotnej oraz zakończenie wojny w Iranie, informuje The Independent.

Zakaz handlu akcjami

Demokratyczny senator z Hawajów Brian Schatz oświadczył, że zakaz handlu akcjami dla członków Kongresu należy do kluczowych planów partii na początek stycznia. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, który ma zostać kolejnym spikerem izby, również wskazał to jako jedno ze swoich głównych zadań.

Handel pojedynczymi akcjami przez ustawodawców od dawna wywołuje oburzenie wśród wyborców obu partii. Krytycy wskazują, że członkowie Kongresu uczestniczą w przygotowywaniu decyzji politycznych, które mogą wpływać na wartość rynkową spółek.

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Poszukiwanie poparcia republikanów

Demokraci liczą na pozyskanie republikanów do poparcia poszczególnych inicjatyw. Republikański senator z Missouri Josh Hawley oświadczył, że popiera zakaz handlu akcjami przez ustawodawców, podwyższenie federalnej płacy minimalnej oraz przywrócenie finansowania szpitali wiejskich. Według niego projekt ustawy ograniczający handel jest już rozpatrywany przez Senat.

Schatz wymienił również wśród priorytetów przywrócenie finansowania Medicaid — federalnego programu ubezpieczenia zdrowotnego dla Amerykanów o niskich dochodach i osób z niepełnosprawnościami. Demokratyczny senator z Georgii Raphael Warnock, który będzie ubiegał się o reelekcję w 2028 roku, dodał do listy zakończenie wojny w Iranie, zniesienie ceł wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa oraz odnowienie subsydiów zdrowotnych, których okres obowiązywania wygasł.

Według prognoz demokraci będą mieli co najmniej 255 miejsc w Izbie Reprezentantów wobec 169 republikanów, a w Senacie — co najmniej 55 miejsc wobec 44. Ostateczne wyniki liczenia głosów na Alasce mogą dać demokratom jeszcze jedno miejsce w Senacie. Do uchwalenia większości ustaw w Senacie konieczne jest pokonanie proceduralnej bariery 60 głosów, dlatego demokraci będą potrzebować poparcia co najmniej czterech republikanów.

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