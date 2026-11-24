Grupa około dwóch tuzinów demokratów z Izby Reprezentantów USA wyraziła poważne zaniepokojenie ogólnokrajowym wdrożeniem nowego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, mającego wspierać kontrolerów ruchu lotniczego. Federalna Administracja Lotnictwa USA wdrożyła system w całym kraju 10 listopada.

Pytania dotyczące testów

Jak informuje Channel NewsAsia, demokratom przewodził kongresmen Rick Larsen, najwyżej postawiony demokrata w Komisji Transportu Izby Reprezentantów. Ustawodawcy nazwali rozszerzenie systemu nagłym i stwierdzili, że w dużej mierze nie przeszedł on testów.

W liście do FAA wskazali, że nie otrzymali istotnych informacji potwierdzających właściwą walidację systemu przed jego wdrożeniem na skalę krajową. Ustawodawcy przesłali agencji listę pytań i poprosili o odpowiedzi do 30 listopada.

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Wykorzystanie w Waszyngtonie

We wrześniu FAA zaczęła stosować system oprogramowania AI w rejonie Waszyngtonu. Wykorzystuje on analitykę predykcyjną, aby poprawić zarządzanie lotami.

Agencja zawarła z firmą Air Space Intelligence 12-letni kontrakt o wartości 875 mln dolarów.

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