Demokraci w Izbie Reprezentantów USA, którzy badają działalność biznesową Donalda Trumpa Jr., wysłali żądania udostępnienia dokumentów do czterech firm powiązanych z funduszem venture capital 1789 Capital. Syn prezydenta USA jest partnerem tego funduszu, donosi The Independent.

Listy opublikował demokrata z Maryland Jamie Raskin, który w przyszłym roku ma stanąć na czele Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów. Poprosił o przekazanie pełnego zestawu korespondencji i innych komunikacji między tymi firmami, 1789 Capital oraz kierownictwem funduszu.

Jakie firmy obejmuje żądanie

Żądania dotyczą platformy rynków prognostycznych Polymarket, marki produktów do wapowania Juul, internetowego sprzedawcy broni GrabAGun oraz firmy produkcyjnej Hadrian Automation.

Biuro Raskina oświadczyło, że kontrola ma ustalić, czy Trump Jr. i jego partnerzy biznesowi pomagali kierować federalne kontrakty lub decyzje regulacyjne na korzyść firm, w których mieli znaczący interes finansowy. Ustawodawcy badają również, czy mogli wykorzystywać wcześniejsze informacje o takich decyzjach do inwestowania i osiągania zysków.

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Szczegóły kontroli i reakcje

Raskin zwrócił uwagę, że przed powrotem Donalda Trumpa na urząd prezydenta Polymarket faktycznie nie mogła działać w USA i znajdowała się pod federalną kontrolą. W lipcu 2025 roku regulatorzy zakończyli to dochodzenie i zatwierdzili zakup przez firmę amerykańskiej platformy, co otworzyło drogę do jej powrotu na rynek USA. W następnym miesiącu 1789 Capital poinformował o strategicznej inwestycji w Polymarket, którą media wyceniały na dziesiątki milionów dolarów.

Według Raskina fundusz zainwestował 5 mln dolarów w Juul kilka miesięcy przed tym, jak władze złagodziły ograniczenia dotyczące sprzedaży niektórych produktów marki. Hadrian Automation, jak zaznaczył kongresmen, otrzymała niemal 1 mld dolarów w kontraktach rządu USA po tym, jak 1789 Capital nabył udziały w spółce.

Prawnik 1789 Capital Bill Burck oświadczył, że fundusz odpowiedział już Raskinowi we wrześniu i wskazał błędy w jego rozumieniu działalności firmy. Nazwał żądania osobistymi atakami, niepopartymi dowodami. Juul poinformowała o gotowości do współpracy z Kongresem, a przedstawiciel GrabAGun nazwał twierdzenia zawarte w liście Raskina bezpodstawnymi. Przedstawiciele Trumpa Jr., Polymarket i Hadrian Automation nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

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