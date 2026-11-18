Demokraci w Izbie Reprezentantów USA zażądali od firmy inwestycyjnej Cantor Fitzgerald dokumentów w ramach kontroli dotyczącej możliwego konfliktu interesów sekretarza handlu Howarda Lutnicka. Ustawodawcy chcą ustalić, czy pozycje i interesy handlowe firmy związane z Nvidią mogły wpływać na decyzje Lutnicka dotyczące kontroli eksportu zaawansowanych chipów AI, które mogły trafiać do Chin.

Jak informuje CNBC, list z żądaniem przekazania dokumentów wysłali członkowie Izby Reprezentantów Jamie Raskin, Gregory Meeks i Sydney Kamlager-Dove. Zwrócili się do Brandona Lutnicka, który wraz z Kylem Lutnickiem objął kierownictwo Cantor Fitzgerald po tym, jak ich ojciec dołączył do administracji prezydenta Donalda Trumpa w lutym 2025 roku.

Pytania dotyczące eksportu chipów

W liście demokraci powołali się na doniesienia mediów, według których Lutnick miał rzekomo utrudniać wprowadzenie ograniczeń wobec singapurskiej firmy technologicznej Megaspeed i innych podmiotów podejrzewanych o przekierowywanie zaawansowanych chipów Nvidii do Chin. „The New York Times” pisał w październiku 2025 roku, że Departament Handlu USA badał powiązania Megaspeed z Pekinem, a Axios 11 listopada poinformował o możliwym blokowaniu przez Lutnicka środków ograniczających.

Demokraci oświadczyli, że takie zachowanie, jeśli doniesienia mediów się potwierdzą, mogło doprowadzić do przekierowania do Chin objętych ograniczeniami w sprzedaży chipów AI o wartości miliardów dolarów. Zasugerowali również, że opóźnienie działań mogło wspierać notowania Nvidii i zapobiec znacznym stratom Cantor Fitzgerald.

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Stanowisko Cantor Fitzgerald

W czasie zatwierdzania Lutnicka na stanowisko Cantor Fitzgerald miała według doniesień pozycję w Nvidii wycenianą na około 1,2 mld dolarów, jedną z największych dla jej klientów. Analiza CNBC dotycząca sprawozdań regulacyjnych wykazała, że od września 2025 roku do marca 2026 roku wartość zadeklarowanych przez firmę pozycji w Nvidii zmniejszyła się o niemal 50%.

Cantor Fitzgerald nazwała list demokratów nieprecyzyjnym i odrzuciła twierdzenia, że jej działalność wpływała na decyzje rządowe. Firma oświadczyła, że nie posiada istotnej własnej pozycji w Nvidii, a akcje były utrzymywane głównie w celu zabezpieczania transakcji klientów dotyczących swapów akcyjnych. Według CNBC nie ma znanych dowodów na to, że synowie Lutnicka mieli wcześniejsze lub poufne informacje o Nvidii albo powiązanych z nią dochodzeniach.

Ustawodawcy zażądali, aby Cantor Fitzgerald zachowała wszystkie dokumenty i komunikację związaną ze sprawą oraz potwierdziła do 30 listopada podjęcie takich działań. Osobno republikanie w Kongresie również domagają się wyjaśnień w sprawie możliwego nielegalnego przemieszczania chipów przez Megaspeed i powiązaną z nią firmę Speedmatrix.

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