Demokratyczni kongresmeni w USA żądają, aby firmy farmaceutyczne natychmiast przekazały pełne, nieocenzurowane szczegóły umów z administracją Donalda Trumpa dotyczących cen leków. Informuje o tym The Hill, powołując się na źródło zaznajomione z tą inicjatywą. Chodzi o porozumienia oparte na zasadzie „największego uprzywilejowania”, zgodnie z którą producenci zobowiązali się nie ustalać cen niektórych leków wyższych niż najniższa cena międzynarodowa.

Żądanie wobec producentów leków

Inicjatywę przedstawili demokraci: Frank Pallone Jr. z Komisji ds. Energii i Handlu, Richard Neal z Komisji ds. Sposobów i Środków, Bobby Scott z Komisji ds. Edukacji i Siły Roboczej, a także senator Ron Wyden z Senackiej Komisji Finansów. W przyszłym roku mogą oni kierować obszarami polityki zdrowotnej w Kongresie.

Jeśli firmy nie mogą przekazać szczegółów umów, w tym z powodu możliwych umów o zachowaniu poufności z Białym Domem, polecono im spotkać się z ustawodawcami w ciągu dwóch tygodni. Podczas takiego spotkania producenci mają wyjaśnić, jak planują spełnić żądanie.

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Wcześniejsza prośba została zignorowana

W marcu ci sami czterej ustawodawcy wysłali już list z prośbą o przekazanie kopii umów, jednak administracja go zignorowała. Po uzyskaniu większości demokraci będą mogli żądać dokumentów, wydawać wezwania oraz przeprowadzać przesłuchania dotyczące polityki administracji Trumpa.

Demokraci sceptycznie oceniają porozumienia dotyczące cen leków, które przedstawiciele administracji i szefowie firm nazywali poufnymi. Ustawodawcy chcą ustalić, co producenci farmaceutyczni otrzymują w zamian za obietnice obniżenia cen dla Medicaid, a także sprawdzić twierdzenia Trumpa i innych urzędników o oszczędnościach dla Amerykanów.

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