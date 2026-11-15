W USA Demokraci zwyciężyli we wszystkich wyborach na szczeblu stanowym w Arizonie i po raz pierwszy od 1966 roku zdobyli tak zwaną polityczną trifectę — kontrolę nad władzą wykonawczą i organem ustawodawczym stanu. Republikanie, którzy w 2016 roku kontrolowali urząd gubernatora, oba miejsca Arizony w Senacie USA i mieli większość w stanowym organie ustawodawczym, obecnie zostali bez władzy na szczeblu stanowym, informuje The Guardian.

Demokraci wygrali wszystkie stanowiska poddane głosowaniu — od gubernatora po inspektora górnictwa. Demokratyczna gubernatorka Katie Hobbs, którą przed wyborami uważano za podatną na porażkę, wyprzedziła republikańskiego kongresmena Andy’ego Biggsa o ponad 10 punktów procentowych. Biggs jest wieloletnim zwolennikiem ruchu Make America Great Again.

Była przewodnicząca Partii Republikańskiej w Arizonie Gina Swoboda, która w tym roku kandydowała na stanowisko sekretarza stanu, przegrała republikańskie prawybory z Alexandrem Kolodinem. Według publikacji Kolodin był zaangażowany w próby unieważnienia wyników wyborów prezydenckich w Arizonie w 2020 roku. W wyborach powszechnych przegrał z urzędującym demokratą Adrianem Fontesem.

Niezależni wyborcy odwrócili się od Republikanów

Republikanie zachowują przewagę nad Demokratami wynoszącą około 300 tysięcy zarejestrowanych wyborców. Jednocześnie niezależni wyborcy stanowią największą część elektoratu Arizony i często decydują o wyniku rywalizacji. Tym razem głosowali głównie przeciwko kandydatom Partii Republikańskiej.

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Były spiker Izby Reprezentantów Arizony Kirk Adams oświadczył, że partia potrzebuje zmian, w przeciwnym razie może na długo znaleźć się w mniejszości. Powiązał porażkę z debatą wewnątrz partii na temat roli ruchu MAGA, który pomógł Donaldowi Trumpowi dwukrotnie wygrać wybory prezydenckie.

Spory o dalszy kurs partii

Część Republikanów obarcza odpowiedzialnością za porażkę kierownictwo partii i zewnętrzne struktury polityczne, w tym Turning Point Action oraz skrajnie prawicowy Freedom Caucus Arizony. Swoboda uważa, że republikańscy kandydaci nie skupili się na kwestiach, które niepokoiły wyborców, w tym na rosnących cenach i niechcianej wojnie.

Inni przedstawiciele partii są przekonani, że wynik wyborów połówkowych niekoniecznie powtórzy się w 2028 roku, gdy odbędzie się wyścig prezydencki. Dyrektor operacyjny Turning Point Tyler Bowyer oświadczył, że w szeregu stanów umiarkowani kandydaci republikańscy stracili więcej poparcia niż konserwatywni. Wezwał także partię, by z wyprzedzeniem wyłoniła kandydata przeciw urzędującemu demokratycznemu senatorowi Markowi Kelly’emu oraz aktywniej pracowała z wyborcami, którzy nie głosują regularnie.

Były dyrektor wykonawczy partii Kurt Davis oświadczył, że Republikanie powinni wrócić do rejestracji wyborców, kontaktów z nimi i poszukiwania kandydatów. Przewodniczący Partii Republikańskiej Arizony Sergio Arellano po wyborach obiecał przeanalizować, co zadziałało, a co wymaga poprawy.

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