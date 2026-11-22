Demokraci po raz pierwszy od 2008 roku zdobyli mandat w Senacie USA z Karoliny Północnej, a także wywalczyli pięć miejsc w Izbie Reprezentantów. Utrzymali również mandat w pierwszym okręgu stanu, który republikanie próbowali zdobyć po zmianie granic okręgów wyborczych, poinformował „The Guardian”.

Wśród okręgów, w których zwyciężyli demokraci, znalazł się okręg republikanina Richarda Hudsona, przewodniczącego Narodowego Republikańskiego Komitetu Kongresowego, który koordynował kampanię na rzecz reelekcji kandydatów partii. Według gazety jest to pierwszy przypadek, gdy szef tego komitetu przegrał wybory powszechne.

W poniedziałek Associated Press nie wskazała jeszcze zwycięzców w czterech wyścigach do Izby Reprezentantów, jednak w dwóch z nich prowadzili demokraci. Stanowa Izba Reprezentantów Karoliny Północnej po raz pierwszy od ponad dekady znalazła się pod kontrolą demokratów. Republikanie zachowali przewagę jednego miejsca w senacie stanowym, gdzie miał odbyć się ponowny przeliczanie głosów.

Problemy z mobilizacją

Przewodnicząca Partii Demokratycznej Karoliny Północnej Anderson Clayton oświadczyła, że republikanie uznali wyborców za pewnik i zbyt mocno polegali na zmianie granic okręgów. Sukces demokratów wiązała również z młodszymi kandydatami oraz pracą w terenie, w tym w okręgach wiejskich.

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Felice Pate, republikanka i członkini Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej z tego stanu, przyznała, że wystąpiły problemy z mobilizowaniem zwolenników. Jak powiedziała, partia uznawała część okręgów za bezpieczne dla siebie. Wspomniała, że zwycięstwo republikanów w 2024 roku w dużej mierze opierało się na nowych i niezależnych wyborcach, młodych mężczyznach z mniejszości etnicznych oraz studentach.

Wyniki w tradycyjnie republikańskich obszarach

W tradycyjnie republikańskim hrabstwie Davidson w centralnej części stanu nastroje wyborcze przesunęły się o 16 punktów procentowych na korzyść demokratów w porównaniu z 2024 rokiem, według NBC Decision Desk. Mimo że większość wyborców w hrabstwie poparła republikanów, szósty okręg wyborczy do Izby Reprezentantów, którego jest ono częścią, przypadł demokratom.

Były gubernator Karoliny Północnej Roy Cooper pokonał kandydata republikanów Michaela Whatleya, byłego przewodniczącego Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej, przewagą niemal 20 punktów procentowych. Republikanie spodziewali się zwycięstwa Coopera: w październiku największy komitet działań politycznych wspierający republikanów w Senacie anulował pozostałe planowane reklamy w stanie.

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