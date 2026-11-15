W Izraelu partia Demokraci oświadczyła, że jej przedstawiciel pokieruje specjalną komisją Knesetu, która będzie procedować ustawodawstwo dotyczące uchylenia kluczowych przepisów reformy sądownictwa przyjętej przez poprzednią koalicję premiera Benjamina Netanjahu. Jak podaje Jerusalem Post, komisja ma zostać utworzona w tym tygodniu.

Jakie przepisy planują uchylić

Komisja ma rozpatrzyć uchylenie ustawy, która znacząco osłabiła rolę prokuratora generalnego, a także zmian w składzie Komisji Wyboru Sędziów. Zmiany te zwiększyły polityczny wpływ na nominacje sędziowskie. Odpowiednie ustawy uchwalono podczas poprzedniej kadencji Knesetu na tle przedłużającego się konfliktu rządu z systemem sądownictwa i prokurator generalną Gali Baharav-Miarą.

Demokraci poinformowali, że projekt ustawy posła został zwolniony ze standardowego 45-dniowego okresu oczekiwania po jego złożeniu, co ma przyspieszyć procedurę legislacyjną. Po rozpatrzeniu przez komisję dokument ma zostać poddany wstępnemu głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Knesetu. Do ostatecznego przyjęcia musi przejść jeszcze trzy czytania.

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Porozumienie z partią Eisenkota

Powołanie przedstawiciela Demokratów na przewodniczącego specjalnej komisji było częścią porozumienia z partią Yashar, którą kieruje członek Knesetu Gadi Eisenkot. Lider Demokratów Yair Golan nazwał to początkiem procesu odbudowy i oświadczył, że zamierza uchylić reformę sądownictwa, wzmocnić niezależność systemu sądownictwa oraz chronić wolność mediów.

Blok kierowany przez Eisenkota uzyskał również szereg kluczowych nominacji w komisjach parlamentarnych. Komisja Knesetu ds. organizacji pracy zatwierdziła powołanie przewodniczącego partii Yisrael Beiteinu Awigdora Liebermana na tymczasowego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony oraz posłanki Liran Avisar Ben-Horin na przewodniczącą Komisji Finansów. Ostateczne głosowania w sprawie tych nominacji, według gazety, zaplanowano na poniedziałek.

Według Jerusalem Post blok Eisenkota ma 67 miejsc w Knesecie, w tym 19 mandatów partii arabskich, podczas gdy blok Netanjahu ma 53. Nowy rząd Izraela nie został jeszcze utworzony.

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