Demokraci zapewnili sobie 254 mandaty w Izbie Reprezentantów USA po wyborach śródokresowych, podczas gdy Republikanie zdobyli 162 mandaty. Według stanu na sobotę, 7 listopada, w 19 wyścigach nie wyłoniono jeszcze ostatecznego zwycięzcy. Demokraci zapewnili już także kontrolę nad obiema izbami Kongresu, informuje Anadolu Agency.

Nowe wyniki w okręgach

W 14. okręgu Kalifornii demokratka Aisha Wahab pokonała partyjną koleżankę Melissę Hernandez i zdobyła pełną dwuletnią kadencję. Wcześniej w tym roku Wahab wygrała wybory uzupełniające, aby zastąpić Erica Swalwella.

W 1. okręgu Karoliny Południowej demokratka Nancy Lacore pokonała republikankę Jenny Costę Hanicutt, zmieniając kontrolę partyjną nad okręgiem. Po przeliczeniu 99% głosów Lacore miała 49,7%, a jej rywalka — 48,6%. Mandat wcześniej należał do republikanki Nancy Mace, która nie ubiegała się o reelekcję.

Demokrata Scott Wiener pokonał także demokratkę Connie Chan w 11. okręgu Kalifornii, gdzie zastąpi byłą spikerkę Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która nie kandydowała na kolejną kadencję.

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Zwycięstwa Republikanów

Republikanin Anthony Constantino wygrał z demokratą Blake’em GendeBienem w 21. okręgu Nowego Jorku, zachowując mandat, który wcześniej należał do republikanki Elise Stefanik. Urzędujący kongresmen Jeff Hurd został ponownie wybrany w 3. okręgu Kolorado, pokonując demokratę Dwayne’a Romero.

W Arizonie republikanin Mark Lamb pokonał demokratkę Elizabeth Lee w 5. okręgu, a urzędujący kongresmen Abraham Hamadeh został ponownie wybrany w 8. okręgu. W 8. okręgu Karoliny Północnej zwyciężył urzędujący republikanin Mark Harris. Decision Desk HQ również prognozował zwycięstwo republikanina Mario Diaza-Balarta w 26. okręgu Florydy, jednak Associated Press nie ogłosiła wówczas wyniku tego wyścigu.

Układ sił w Kongresie

W Senacie Demokraci wraz z dwoma niezależnymi senatorami, którzy głosują razem z nimi, mieli 54 mandaty wobec 44 mandatów Republikanów. Wyniki wyborów na Alasce i w Missisipi nie zostały jeszcze ustalone. Nowo wybrany Kongres ma zebrać się 3 stycznia, po czym Republikanie stracą większość w obu izbach, którą utrzymywali przez pierwsze dwa lata drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa.

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