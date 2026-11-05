Demokraci zdobyli 258 miejsc w legislaturach stanowych USA — The Guardian

W wyborach śródokresowych w USA demokraci zdobyli setki miejsc w legislaturach stanowych. Według The Guardian partia uzyskała 258 miejsc, przejęła od republikanów kontrolę nad 11 izbami ustawodawczymi oraz pozbawiła Partię Republikańską większości kwalifikowanej w 10 stanach. Liczenie głosów w części wyścigów nadal trwa.

Nowy układ sił w stanach

Według Chaza Nuttycombe’a, dyrektora wykonawczego organizacji State Navigate, demokraci stworzyli sześć nowych stanów z pełną partyjną kontrolą nad władzą. W Arizonie partia nie miała takiej kontroli od 60 lat, w Pensylwanii — od lat 90., a w Wisconsin — od porażki w 2010 roku. W Michigan i Minnesocie demokraci odzyskali kontrolę utraconą po wyborach w 2024 roku.

W Teksasie demokraci po raz pierwszy od 2002 roku będą kontrolować niższą izbę legislatury stanowej. Partia pokonała także republikanów w wyborach gubernatorskich w Georgii, Iowa, Nevadzie, Ohio i Teksasie. Nuttycombe prognozuje, że około 76% ludności kraju będzie mieszkać w stanach z demokratycznymi gubernatorami.

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Priorytety nowych większości

W Wisconsin demokraci zdobyli 53-miejscową większość w zgromadzeniu stanowym. Greta Neubauer, która ma stanąć na czele izby, oświadczyła, że nowa większość rozważy możliwość zmiany granic okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów USA. Jak zaznaczyła, obecne mapy okręgów znacząco sprzyjają republikanom.

Wśród innych możliwych inicjatyw demokratów w Wisconsin są rozszerzenie Medicaid lub innych programów publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, a także dostęp do bezpłatnych posiłków szkolnych. W Karolinie Północnej demokraci odzyskali większość w niższej izbie legislatury i zmniejszyli stratę w senacie stanowym, gdzie republikanie zachowali kontrolę. Jednocześnie Partia Republikańska straciła tam większość kwalifikowaną, która pozwalała jej odrzucać weta demokratycznych gubernatorów.

Nuttycombe powiązał wyniki wyborów przede wszystkim z gospodarką i niezadowoleniem wyborców z prezydenta Donalda Trumpa. Zauważył również, że w wielu stanach widoczne było niezadowolenie z urzędujących przedstawicieli władz, przede wszystkim republikanów.

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