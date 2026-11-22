Demokrata Chuck Hubbard pokonał republikankę Virginię Foxx w Karolinie Północnej w USA w wyborach do Izby Reprezentantów. Zwycięstwo to zapewniło Partii Demokratycznej co najmniej 258 miejsc w niższej izbie Kongresu. Jak podaje France 24, demokraci zwiększyli liczbę swoich mandatów o 44 — o cztery więcej niż podczas pierwszych wyborów śródokresowych za prezydentury Donalda Trumpa w 2018 roku.

Najlepszy wynik od dziesięcioleci

Izba Reprezentantów liczy 435 miejsc. Republikanie będą mieć w mniejszości co najmniej 173 mandaty. Wyniki kolejnych czterech wyścigów nie zostały jeszcze rozstrzygnięte: po jednym w Minnesocie i Tennessee oraz dwóch w Luizjanie, gdzie w grudniu odbędzie się druga tura.

Wynik 258 miejsc będzie dla demokratów najlepszym od wyborów w 1992 roku, gdy Bill Clinton po raz pierwszy został wybrany prezydentem USA. Przewyższa on również wynik wyborów z 2008 roku, kiedy partia zdobyła 257 miejsc w Izbie Reprezentantów.

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Plany nowej większości

Od stycznia demokraci będą kontrolować obie izby Kongresu: w Senacie zdobyli 56 ze 100 miejsc. Jednocześnie prezydentem USA pozostaje republikanin Donald Trump.

Demokraci przygotowują 100-dniowy program, który przewiduje szybkie głosowania nad cofnięciem cięć w programie Medicaid oraz przywróceniem ulg podatkowych w ramach Affordable Care Act, którym republikanie pozwolili wygasnąć. Planują również wykorzystać uprawnienia do wydawania wezwań sądowych w szeregu dochodzeń, w tym w sprawie tego, jak Trump i jego rodzina zwiększyli majątek po jego powrocie do władzy.

Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries, który może zostać spikerem, jeśli jego koledzy wybiorą go na to stanowisko 3 stycznia 2027 roku, nie wykluczył trzeciej próby postawienia Trumpa w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu. Biały Dom oświadczył, że planowane dochodzenia mogą stanowić „jawną przestępczość”.

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