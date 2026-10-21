W Korei Południowej rządząca Partia Demokratyczna udzieliła ostrzeżeń gubernatorce prowincji Gyeonggi Chu Mi-ae oraz posłowi Bu Seung-chanowi za wypowiedzi uznane za lekceważące wobec strażaków. Informuje o tym Korea Herald.

Decyzja partii

Decyzję podjęto podczas zamkniętego posiedzenia najwyższej rady partii. Rzecznik Partii Demokratycznej Cho Kyo-won oświadczył, że ostrzeżenia mają skłonić zaangażowane osoby do poważnego przemyślenia swoich działań i zapobiec powtórzeniu się podobnych incydentów. Przeprosił także strażaków i opinię publiczną.

Chu Mi-ae spotkała się z krytyką po tym, jak podczas kontroli parlamentarnej w ubiegły wtorek nazwała straż pożarną największym „bólem głowy” i „obciążeniem finansowym” dla władz lokalnych.

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Przeprosiny gubernatorki

Bu Seung-chan bronił gubernatorki podczas innej kontroli parlamentarnej w poniedziałek. Według niego przeprosiła już wystarczająco, a służby pożarnicze rzeczywiście stanowią obciążenie finansowe dla lokalnych budżetów, choć od 2020 roku strażacy są klasyfikowani jako pracownicy rządu centralnego.

Chu Mi-ae po raz pierwszy przeprosiła w sobotę, jednak jej oświadczenie wywołało dalszą krytykę z powodu słów, że prosi o wybaczenie, ponieważ tego chcą ludzie. Powiedziała to po oddaniu hołdu strażakowi, który zginął podczas reagowania na pożar fabryki w Bucheon na zachód od Seulu. W poniedziałek gubernatorka przeprosiła po raz drugi, a następnego dnia spotkała się z przedstawicielami związku zawodowego strażaków, obiecując pracować nad ich bezpieczeństwem i warunkami pracy.

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