Demokratyczna Partia Tajlandii przygotowuje pozew do Sądu Administracyjnego przeciwko Administracji Metropolitalnej Bangkoku i innym instytucjom państwowym w związku z domniemanym zaniedbaniem podczas reagowania na powodzie w stolicy. Partia zamierza domagać się pełnego odszkodowania dla poszkodowanych mieszkańców, informuje Bangkok Post.

Oskarżenia o niewłaściwą reakcję

Rzecznik partii Pongsakorn Kwanmuang oświadczył, że zespołowi prawnemu polecono przygotować pozew przeciwko instytucjom, które, zdaniem partii, nie wypełniły swoich obowiązków prawnych. Powiązał poważne szkody poniesione przez mieszkańców i ich mienie nie tylko z czynnikami naturalnymi i intensywnymi opadami, lecz także z niewystarczającym i nieskutecznym zarządzaniem.

Wśród problemów wskazywanych przez partię są niewystarczający system odwadniający, niesprawny sprzęt pompowy, opóźnione ostrzeżenia powodziowe, problemy z planowaniem miejskim oraz zniknięcie kanału Khlong Khubon. Według Kwanmuanga zastępca gubernatora Bangkoku przyznał, że mieszkańcy nie otrzymali wystarczająco poważnych ostrzeżeń.

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Żądania dotyczące odszkodowań

Partia skrytykowała również państwowy system odszkodowań jako niewystarczający. Według przytoczonych danych właściciele domów otoczonych wodą powodziową mogli otrzymać 5 tys. bahtów, a ci, których domy zostały zalane — 9 tys. bahtów. Właściciele uszkodzonych samochodów, jak twierdzi rzecznik, otrzymali niewielkie wypłaty.

Demokratyczna Partia chce doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności Administracji Metropolitalnej Bangkoku, Departamentu Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof oraz innych właściwych instytucji, a także uzyskać sprawiedliwe odszkodowania dla poszkodowanych. Według rzecznika wiele osób musiało pożyczać pieniądze na remont domów i odbudowę po powodziach.

Dyrektor generalny Departamentu Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof Nirat Pongsitthaworn poinformował, że rząd przekazał ponad 8,95 mld bahtów 1 169 366 gospodarstwom domowym w 45 prowincjach, w tym w Bangkoku.

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