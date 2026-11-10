Kandydatka Partii Demokratycznej i emerytowana dwugwiazdkowa kontradmirałka Marynarki Wojennej USA Eileen Laubacher ogłosiła zwycięstwo nad urzędującą republikańską kongresmenką Lauren Boebert w wyborach do Izby Reprezentantów USA z 4. okręgu Kolorado.

Wstępne wyniki głosowania

Jak informuje UPI, CNN również prognozowała zwycięstwo Laubacher. Wieczorem 9 listopada, gdy policzono około 98% głosów, Laubacher miała 48,8% wobec 47,9% Boebert. Różnica między kandydatkami wynosiła 3352 głosy.

Laubacher udała się do Waszyngtonu, aby wziąć udział w szkoleniu dla nowo wybranych członków Izby Reprezentantów. W oświadczeniu podziękowała wyborcom 4. okręgu Kolorado za zaufanie i podkreśliła, że będzie pracować także dla mieszkańców, którzy na nią nie głosowali.

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Boebert nie uznała porażki

Lauren Boebert nie uznała porażki i, według publikacji, rozważa wystąpienie z żądaniem ponownego przeliczenia głosów. Jej sztab oświadczył, że wystąpiły rzekomo nietypowe wzorce głosowania, jednak nie przedstawił dowodów.

Sekretarz stanu Kolorado Jena Griswold oświadczyła, że wybory w stanie są bezpieczne, chronione i dokładne, a głos każdego wyborcy zostanie uwzględniony. Laubacher wcześniej pracowała w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA podczas prezydentury Joe Bidena.

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