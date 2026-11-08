W Australii Sąd Najwyższy Australii Zachodniej orzekł dożywotni zakaz powrotu Dennisa McKenny do miasta Katanning, gdzie popełniał przestępstwa przeciwko dzieciom. Ograniczenie to jest jednym z 41 surowych warunków jego zwolnienia z więzienia, którego oczekuje się za mniej niż dwa tygodnie, informuje ABC News Australia.

McKenna pracował jako opiekun w internacie St Andrew's Hostel w Katanning i w latach 70. oraz 80. seksualnie wykorzystywał dziesiątki chłopców. Później został skazany za przestępstwa wobec 29 pokrzywdzonych, za które odbył ponad 15 lat więzienia. Budynek internatu rozebrano w 2024 roku.

Warunki zwolnienia

Sąd uznał, że McKenna stwarza wysokie ryzyko ponownego popełnienia przestępstw, jednak doszedł do wniosku, że ryzyko to można kontrolować za pomocą surowych warunków. Ma zakaz szukania kontaktu z pokrzywdzonymi, a w razie przypadkowego spotkania musi odwrócić wzrok i oddalić się na co najmniej 100 metrów.

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Jego przemieszczanie się będzie również objęte elektronicznym i fizycznym nadzorem. Musi informować władze o wszelkich związkach i nie będzie mógł kontaktować się z dziećmi.

Reakcja społeczności i pokrzywdzonych

Przewodnicząca lokalnej rady Kristy D'Aprile nazwała zakaz ważnym warunkiem dla społeczności Katanning, położonego około 240 kilometrów na południe od Perth. Prawnik John Hammond, który ponad 10 lat temu reprezentował 25 pokrzywdzonych przez McKennę w sprawie o odszkodowanie, powiedział, że nie pamięta innego przypadku w Australii Zachodniej, w którym osobie obarczonej wysokim ryzykiem ponownego popełnienia przestępstw zakazano odwiedzania całego miasta.

Jednocześnie Todd Jefferis, jeden z pierwszych pokrzywdzonych, którzy opowiedzieli o przestępstwach McKenny, uważa nałożone ograniczenia za niewystarczające. Jak powiedział, pokrzywdzeni prosili również o ograniczenie dodatkowych miejsc, do których McKenna może przyjeżdżać, w tym miasta Albany.

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