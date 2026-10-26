W Australii niezależny deputowany parlamentu stanu Wiktoria z okręgu South Barwon, Darren Cheeseman, od początku 2024 roku otrzymał ponad 60 tys. dolarów australijskich rekompensaty za drugie mieszkanie w Melbourne. Po odejściu z Partii Pracy pojawił się w stenogramach parlamentarnych Hansard w 39 ze 127 możliwych dni posiedzeń.

Jak informuje ABC News, środki były wypłacane w ramach programu Parliamentary Accommodation Sitting Allowance. Jest on przeznaczony dla regionalnych deputowanych, którzy mieszkają ponad 80 km od Melbourne i utrzymują drugie lokum w mieście, aby wykonywać obowiązki publiczne.

Wypłaty i stenogramy

W roku finansowym 2025–26 Cheeseman otrzymał w ramach tego programu 28 102,01 dolara australijskiego — kwotę zbliżoną do maksymalnej dostępnej. W tym okresie był wymieniany w Hansard w 13 z 42 dni posiedzeń.

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Łącznie po odejściu z Partii Pracy jego udział pojawień się w stenogramach wyniósł 30,7%. Gdy Cheeseman reprezentował laburzystów, wskaźnik ten wynosił 87,7%. Jednocześnie brak w Hansard nie musi oznaczać, że deputowany nie był w parlamencie: podczas tygodnia posiedzeń mogą odbywać się także inne prace, które nie są odnotowywane w stenogramach.

Kwestie przejrzystości

W Zgromadzeniu Ustawodawczym stanu Wiktoria nie ma publicznego rejestru obecności deputowanych. Formalnie deputowany musi być obecny co najmniej jeden dzień w trakcie czteroletniej kadencji, a o nieobecności przez dziewięć lub więcej kolejnych dni posiedzeń należy poinformować przewodniczącego izby.

Cheeseman nie odpowiedział na zapytania ABC News. W kwietniu 2024 roku został usunięty z Partii Pracy po oskarżeniach o długotrwałe niewłaściwe zachowanie wobec pracowników, po czym pozostał w parlamencie jako niezależny deputowany. Liderka wiktoriańskich Zielonych Ellen Sandell oraz byli premierzy stanu Denis Napthine i Jeff Kennett poparli wprowadzenie publicznych rejestrów obecności parlamentarzystów.

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