W Australii poseł Partii Liberalnej Garth Hamilton oświadczył, że przekonał większość swoich kolegów, by nie popierali wcześniejszego wykorzystania środków z oszczędności emerytalnych na zakup pierwszego mieszkania. Proponuje, aby partia nie zmieniała obecnych zasad dotyczących inwestowania, opodatkowania i dostępu do tych środków.

Jak informuje ABC News, Hamilton uważa, że Australijczycy coraz bardziej cenią stabilność oszczędności emerytalnych. Według niego wyborcy znają stan swoich kont emerytalnych i rozumieją znaczenie oszczędności po przejściu na emeryturę.

Spór o dostęp do oszczędności

W dwóch poprzednich wyborach, pod przywództwem Scotta Morrisona, a następnie Petera Duttona, Koalicja proponowała zezwolić obywatelom na wypłatę do 50 tys. dolarów australijskich z oszczędności emerytalnych na wkład własny przy zakupie pierwszego mieszkania.

Po porażce w ubiegłorocznych wyborach Partia Liberalna nie zatwierdziła jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Jednocześnie minister ds. mieszkalnictwa w gabinecie cieni Andrew Bragg w ostatnich miesiącach proponował różne sposoby wykorzystania oszczędności: do spłaty kredytu hipotecznego, zebrania środków na pierwszy kredyt mieszkaniowy, a także jako zabezpieczenia lub kompensaty przy zakupie mieszkania.

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Stanowiska wewnątrz opozycji

Minister skarbu w gabinecie cieni Tim Wilson poparł Bragga, oświadczając, że posiadanie własnego mieszkania powinno być priorytetem wobec oszczędności emerytalnych. Hamilton natomiast nalega na zachowanie obecnego systemu, który wiąże z „bezpieczeństwem, stabilnością i pewnością”.

Hamilton poinformował, że omawiał tę inicjatywę z liderem opozycji Angusem Taylorem. Według posła Taylor uznaje znaczenie debaty o polityce dotyczącej oszczędności emerytalnych.

Partia One Nation tymczasem obiecuje pozwolić pracownikom przez trzy lata kierować jedną czwartą składek emerytalnych — 3% wynagrodzenia — do bieżącego dochodu, aby pomóc osobom płacącym kredyt hipoteczny lub czynsz.

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