W Wielkiej Brytanii laburzystowski poseł Grahame Morris złożył wniosek parlamentarny, w którym wezwał do ustawowego ograniczenia liczby powtarzających się uderzeń głową w piłkę podczas treningów piłkarskich. Inicjatywa dotyczy ochrony zawodników w związku z obawami o ryzyko urazów mózgu, informuje BBC Sport.

Morris, który reprezentuje okręg Easington, oświadczył, że celem wniosku jest zwrócenie uwagi na dowody związku między powtarzającymi się uderzeniami w głowę, w tym grą głową w piłce nożnej, a podwyższonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Według badań piłkarze trzy i pół raza częściej umierają na choroby neurodegeneracyjne niż ogół populacji.

Jakie środki są proponowane

Wniosek parlamentarny popiera petycję organizacji charytatywnej Head Safe Football, złożoną we wrześniu. Wśród proponowanych kroków są:

wprowadzenie prawnie wiążących limitów powtarzających się uderzeń głową podczas treningów;

utworzenie międzyresortowej grupy roboczej z udziałem medyków, przedstawicieli piłkarzy, organizacji społecznych i struktur piłkarskich;

uznanie przewlekłej encefalopatii pourazowej za problem zdrowia publicznego;

przygotowanie krajowego planu ochrony zdrowia mózgu zawodników;

zwiększenie świadomości ryzyka gry głową, w tym w szkołach i w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Takie wnioski parlamentarne dają posłom możliwość wyrażenia stanowiska i pozyskania poparcia kolegów, jednak nawet znaczna liczba podpisów nie gwarantuje ich rozpatrzenia w parlamencie.

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Obowiązujące ograniczenia i odszkodowania

Angielska Federacja Piłkarska już zniosła celową grę głową w meczach dziecięcej piłki nożnej na poziomie masowym dla zawodników poniżej 11. roku życia. Amatorom zaleca się wykonywanie na treningach nie więcej niż 10 uderzeń głową tygodniowo, a profesjonalnym klubom w Anglii zaleca się ograniczenie do 10 silnych uderzeń głową tygodniowo. W Szkocji zabronione jest wykonywanie ćwiczeń z grą głową w profesjonalnej piłce nożnej w dniu przed meczem oraz następnego dnia po nim.

Założycielka Head Safe Football Judith Gates uważa dobrowolne zalecenia za niewystarczające, ponieważ trenerzy i rodzice nie zawsze o nich wiedzą lub rozumieją ich przyczyny. Jej mąż, były piłkarz Middlesbrough Bill Gates, zmarł z przewlekłą encefalopatią pourazową.

Premier Andy Burnham również wezwał angielską piłkę nożną do oficjalnego uznania kryzysu demencji w tym sporcie i stworzenia programu odszkodowań dla byłych zawodników. Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy i Premier League utworzyły fundusz zdrowia mózgu, który od 2023 roku przekazuje około 1 mln funtów szterlingów rocznie. Aktywiści uważają tę kwotę za niewystarczającą do pokrycia kosztów opieki.

Angielska Federacja Piłkarska nie wniosła wkładu finansowego do tego funduszu, jednak oświadczyła, że nadal inwestuje w badania i wdraża zalecenia dla profesjonalnej i masowej piłki nożnej. Federacja zaznaczyła, że naukowcy i medycy nadal badają związek między grą głową a długoterminowym zdrowiem mózgu.

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