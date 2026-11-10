W Pakistanie deputowany do Zgromadzenia Narodowego z Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Quaid-e-Azam, Hussain Elahi, oświadczył, że rząd Pendżabu kierowany przez Maryam Nawaz, jego zdaniem, w stronniczy sposób rozdziela środki na rozwój. Jak informuje Dawn, podczas publicznego zgromadzenia w Kila Islam Nagar niedaleko Tandy poparł krytykę swojego kuzyna, federalnego ministra ds. Pakistańczyków za granicą Salika Hussaina.

Twierdzenia dotyczące finansowania

Elahi twierdził, że władze prowincji nie przeznaczają środków na projekty rozpoczęte w 2022 roku za byłego szefa rządu Pendżabu Pervaiza Elahiego. Według niego na ukończenie realizowanych projektów rozwojowych w jego okręgu wyborczym przewidziano 3 mld rupii pakistańskich.

Poseł oświadczył również, że rząd prowincji miał rzekomo wydać 11 mld rupii na samolot dla szefowej rządu, lecz nie przeznaczył środków na ukończenie tych projektów. Podważył priorytety władz i twierdził, że rozwój Lahauru jest rzekomo uznawany za ważniejszy niż innych rejonów Pendżabu. Według Elahiego kilka ważnych dróg w jego okręgu pozostaje w złym stanie lub nie zostało ukończonych od czterech lat.

Spór z Maryam Nawaz

Konflikt rozpoczął się po wystąpieniu Salika Hussaina w telewizji, w którym pochwalił pracę Pervaiza Elahiego jako szefa rządu prowincji i skrytykował Maryam Nawaz. W odpowiedzi zażądała ona od ministra dowodów na jego twierdzenia i wysłała mu zawiadomienie prawne.

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Nawaz oświadczyła również, że przyczyną niezadowolenia Salika Hussaina mogła być nie korupcja ani rozwój, lecz zmiana zastępcy komisarza okręgu Gujrat. Według jej wersji minister chciał, aby na to stanowisko powołano kandydata według jego własnego wyboru.

Minister informacji Pendżabu Azma Bukhari odpowiedziała, że inicjatywy rozwojowe administracji Nawaz wywołują niezadowolenie wśród niektórych sił politycznych. Oświadczyła również, że krytycy przez lata zajmowali wysokie stanowiska, ale nie zmienili sytuacji w Gujracie.

Spór rozwija się na tle różnic w politycznej rodzinie Chaudhry z Gujratu. Ojciec Hussaina Elahiego, Chaudhry Wajahat Hussain, jest młodszym bratem lidera PML-Q Chaudhry’ego Shujaata Hussaina. Moonis, syn Pervaiza Elahiego, oświadczył, że jego obóz polityczny nie planuje zbliżenia z rodziną Shujaata.

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