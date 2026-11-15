W Wielkiej Brytanii poseł Danny Kruger przyznał, że partia Reform UK straciła część poparcia na rzecz Partii Pracy po „bardzo trudnym roku”. Jak informuje The Guardian, Kruger, który niewiele ponad rok temu przeszedł z Partii Konserwatywnej do partii Nigela Farage’a, powiązał zmianę sondaży z pojawieniem się nowego lidera Partii Pracy, Andy’ego Burnhama.

Zmiany w sondażach

W rozmowie ze Sky News Kruger oświadczył, że Partia Pracy zastąpiła „głęboko niepopularnego” lidera kimś, kto „wygląda bardziej przekonująco”. Według niego zjednoczyło to lewicowy elektorat i pomogło laburzystom zwiększyć poparcie, podczas gdy Reform UK straciła kilka punktów w sondażach.

Jednocześnie poseł upierał się, że Reform UK „zmierza ku zwycięstwu”. Powiedział, że głosy konserwatystów są skoncentrowane w ich tradycyjnych regionach, podczas gdy jego partia może konkurować w całym kraju, w tym w Walii, Szkocji i północnej Anglii. Kruger stwierdził również, że mała partia modernizuje się „za kulisami”.

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Presja na Reform UK

Według sondażu More in Common na początku miesiąca konserwatyści wzrośli do 25% — po raz pierwszy od 18 miesięcy przekroczyli wynik, który mieli w czasie rekordowej porażki wyborczej. Inny sondaż, przeprowadzony przez byłego wiceprzewodniczącego Partii Konserwatywnej lorda Ashcrofta, wykazał 31% poparcia dla Partii Pracy, 26% dla konserwatystów i 18% dla Reform UK.

Reform UK oczekuje także na raport parlamentarnego komisarza ds. standardów w sprawie niezgłoszenia przez Farage’a darowizny w wysokości 5 mln funtów szterlingów od miliardera kryptowalutowego Christophera Harborne’a. The Guardian informuje również, że po kilku medialnych śledztwach pod przykryciem partię opuściło dwóch doradców Farage’a oraz radni lokalni, a w ubiegłym tygodniu ze stanowiska ustąpił sekretarz generalny partii.

Inny uczestnik programu Sky News, były działacz konserwatywny Tim Montgomerie, który przeszedł do Reform UK, oświadczył, że nie uważa już za prawdopodobne zwycięstwa partii w następnych wyborach powszechnych. Jednocześnie zasugerował, że może ona jeszcze stać się główną siłą centroprawicową w Wielkiej Brytanii.

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