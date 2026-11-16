W Korei Południowej Kwon Chil-seung, poseł rządzącej Partii Demokratycznej, planuje wnieść poprawki do ustawy o narodowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Inicjatywa ma umożliwić dzieciom urodzonym poza małżeństwem przez cudzoziemskie matki i koreańskich ojców korzystanie z narodowego ubezpieczenia zdrowotnego po uznaniu rodzicielstwa przez koreańskiego rodzica, jeszcze przed zakończeniem procedury uzyskania obywatelstwa.

Jak informuje Korea Herald, takie dzieci często nie mogą korzystać z dotowanych przedszkoli, szczepień profilaktycznych, badań lekarskich ani powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dopóki nie uzyskają obywatelstwa Republiki Korei. Uregulowanie statusu może trwać latami nawet po potwierdzeniu pokrewieństwa z koreańskim rodzicem.

Procedura uznania rodzicielstwa

Zgodnie z prawem dziecko urodzone poza małżeństwem przez cudzoziemską matkę zwykle nabywa obywatelstwo matki i jest uznawane za cudzoziemca. Aby następnie uzyskać obywatelstwo koreańskie, konieczne jest uznanie rodzicielstwa przez koreańskiego rodzica. Procedura może obejmować rozprawy sądowe i badania DNA, po których następuje rejestracja obywatelstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

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Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości uzyskanych przez Kwona, w 2025 roku 611 dzieci otrzymało obywatelstwo Republiki Korei poprzez uznanie koreańskiego biologicznego rodzica. Około 75% z nich miało mniej niż dziewięć lat. W latach 2021–2025 takich dzieci było średnio 567 rocznie, a w pojedynczych przypadkach procedura uznania rodzicielstwa trwała do 357 dni.

Koszty opieki i leczenia

Na forum parlamentarnym przedstawiono przypadki, w których cudzoziemskie matki samodzielnie opłacały opiekę i leczenie dzieci w oczekiwaniu na decyzję. W szczególności mongolska matka wydawała około 700 tys. wonów miesięcznie na przedszkole, dopóki jej dziecko nie uzyskało obywatelstwa, podczas gdy postępowania sądowe się przedłużały. Filipinka była zmuszona w pełni opłacić leczenie dziecka z powodu zapalenia płuc z powodu braku ochrony w ramach narodowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwon oświadczył również, że rozważa możliwe zmiany w ustawie imigracyjnej i ustawie o opiece nad dziećmi. Mają one usunąć lukę we wsparciu między narodzinami dziecka a uznaniem rodzicielstwa.

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