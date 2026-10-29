W Australii poseł do Izby Reprezentantów z ramienia One Nation David Farley odrzucił ofertę premiera Anthony’ego Albanese’a dotyczącą zatrudnienia dodatkowego osobistego pracownika z pakietem wynagrodzenia o wartości 200 tys. dolarów. Liderka One Nation Pauline Hanson oświadczyła, że partia uważa tę propozycję za próbę wywarcia na nią wpływu politycznego i podzielenia jej w związku ze sporem o obsadę kadrową parlamentarzystów.

Jak informuje ABC News, Farley otrzymał w tym tygodniu list ze zgodą na zatrudnienie jeszcze jednego pracownika. Oferta została złożona bez jego wniosku, a poseł ją odrzucił. Hanson powiedziała, że One Nation nie pozwoli premierowi kupić ani podzielić partii.

Spór o zasoby kadrowe

Wszyscy australijscy parlamentarzyści mają po pięciu pracowników w okręgach, podczas gdy decyzję o liczbie dodatkowych osobistych pracowników podejmuje premier. Kwestia ta stała się przedmiotem sporu między Albanese’em, One Nation i częścią niezależnych parlamentarzystów, którzy wzywają do zwiększenia zasobów dla niektórych przedstawicieli spoza dużych partii.

Według ABC News dodatkowe stanowisko zaoferowane Farleyowi odpowiadało zasobowi, który wcześniej przyznano innemu posłowi One Nation, Barnaby’emu Joyce’owi, po jego odejściu z Partii Narodowej i przejściu na ławy niezależnych. Obaj parlamentarzyści reprezentują w izbie niższej rozległe regionalne okręgi.

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Żądanie zmiany zasad podziału

Hanson oświadczyła, że system przydziału personelu jest podatny na nadużycia, i wezwała do przekazania określania liczebności personelu niezależnemu organowi. Jak powiedziała, One Nation od kilku miesięcy zabiega o sprawiedliwe, przejrzyste i obiektywne podejście po tym, jak partia uzyskała status małej w wyniku przejścia Joyce’a.

W ubiegłym miesiącu Hanson, niezależna senatorka Fatima Payman oraz niezależna posłanka z okręgu Fowler Dai Le wspólnie skrytykowały, ich zdaniem, nierówne standardy obsady kadrowej. Przedstawiły również propozycję odebrania premierowi osobistego prawa do podejmowania decyzji o takich nominacjach.

Według danych z maja Payman była jedyną niezależną parlamentarzystką bez dodatkowych osobistych pracowników. One Nation, która ma dwóch posłów i czterech senatorów, dysponuje pięcioma dodatkowymi osobistymi pracownikami.

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