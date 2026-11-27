W Korei Południowej Yoo Yong-won, poseł opozycyjnej Partii Władzy Ludu, poinformował, że żołnierze KRLD około 40 razy przekroczyli Wojskową Linię Demarkacyjną między obiema Koreami w październiku i listopadzie. Jak podaje Korea Herald, posłowi przekazano tę informację w formie danych dotyczących naruszeń linii.

Liczba przekroczeń

W październiku odnotowano około 30 przypadków przekroczenia Wojskowej Linii Demarkacyjnej, a w listopadzie kolejnych około 10. Wcześniej Połączony Komitet Szefów Sztabów Korei Południowej informował o około 20 takich przypadkach w sierpniu i około 30 we wrześniu.

Przekroczenia trwały po eksplozji 21 września na południe od strefy zdemilitaryzowanej, w wyniku której ucierpiało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Według źródła eksplodowały miny założone przez KRLD, jednak Pjongjang zaprzecza odpowiedzialności za incydent.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja wojska

Zgodnie z zasadami reagowania południowokoreańscy wojskowi w przypadku przekroczenia linii nadają ostrzeżenia i oddają strzały ostrzegawcze.

Pjongjang wzmacnia również umocnienia graniczne, instalując wzdłuż granicy międzykoreańskiej ogrodzenia z drutu kolczastego i miny. Prace te stały się zauważalne po tym, jak przywódca KRLD Kim Dzong Un nazwał relacje między obiema Koreami relacjami między dwoma wrogimi państwami. Yoo Yong-won wezwał Ministerstwo Obrony i wojsko Korei Południowej do praktycznej i stanowczej odpowiedzi na przekroczenia linii oraz umacnianie granicy.

Czytaj nas na