W Korei Południowej Shin Jeong-hun, poseł z Demokratycznej Partii Korei, wezwał rząd do sprawdzenia wszystkich krajów wysyłających pracowników do państwa pod kątem kar finansowych nakładanych na obywateli za zmianę miejsca pracy. Podczas audytu parlamentarnego Ministerstwa Zatrudnienia i Pracy zaproponował również wprowadzenie stałego mechanizmu monitorowania takich praktyk, informuje Korea Herald.

Kary w Uzbekistanie i depozyty w Bangladeszu

Według Shina Uzbekistan pobierał od posiadaczy wiz E-9 miesięczną karę w wysokości 2 tys. dolarów amerykańskich, jeśli zmieniali pracę bez zgody władz swojego kraju. Sankcja dotyczyła również pracowników, którzy przekroczyli termin ważności wizy lub opuścili miejsce pracy bez zezwolenia.

W Bangladeszu od pracowników z wizami E-9 wymagano wpłacenia depozytu przed przyjazdem do Korei Południowej. Część lub całość kwoty mogła zostać zatrzymana w wielu przypadkach, w tym po zmianie miejsca pracy przez pracownika.

W sierpniu południowokoreańskie Ministerstwo Równości Płci i Rodziny zwróciło się do Ministerstwa Zatrudnienia i Pracy z prośbą o zbadanie, czy takie kary i depozyty mogą być powiązane z handlem ludźmi. Resort zaznaczył, że mechanizmy te mogą znacząco ograniczać możliwość zmiany pracodawcy przez pracowników.

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Zmiany po wniosku Seulu

Na prośbę południowokoreańskiego Ministerstwa Zatrudnienia i Pracy Uzbekistan we wrześniu zniósł przepisy wymagające wcześniejszej zgody na zmianę pracy i przewidujące kary za naruszenia. Bangladesz również zaczął zwracać pracownikom wpłacone depozyty. Shin podkreślił jednocześnie, że rząd musi sprawdzić faktyczne wdrożenie tych zmian i ich trwałość.

W ramach południowokoreańskiego systemu zezwoleń na zatrudnienie posiadacze wiz E-9 mogą zmienić miejsce pracy do trzech razy w pierwszym trzyletnim okresie zatrudnienia oraz jeszcze dwa razy podczas możliwego przedłużenia o rok i dziesięć miesięcy. Program przyciąga niewykwalifikowanych pracowników zagranicznych z 17 krajów do pracy w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i innych dozwolonych sektorach.

Rola służby zatrudnienia

Poseł skrytykował również Koreańską Służbę Rozwoju Zasobów Ludzkich, odpowiedzialną za rekrutację zagranicznych pracowników. Instytucja wydawała zaświadczenia o historii zatrudnienia na wniosek władz Bangladeszu, aby zwracać depozyty jego obywatelom pracującym w Korei Południowej. Służba oświadczyła, że nie była świadoma możliwego związku tej praktyki z handlem ludźmi, i poinformowała, że w kwietniu przestała wydawać takie zaświadczenia na potrzeby zwrotu depozytów.

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