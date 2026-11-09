W Wielkiej Brytanii grupa posłów z różnych partii promuje projekt ustawy, który ma umożliwić uczestnikom przyszłych spisów ludności w Anglii identyfikowanie się jako Anglicy we wszystkich kategoriach etnicznych. Inicjatywę przedstawia przewodniczący Liberalnych Demokratów Josh Babarinde, informuje The Guardian.

Zmiany w spisie ludności Anglii

Obecnie w pytaniu o przynależność etniczną opcja „English” jest dostępna wyłącznie w kategorii „White”. Jednocześnie respondenci wybierający kategorie Asian, Black, Mixed lub inne mogą wskazać brytyjską tożsamość, w tym „Asian or Asian British”, lecz nie mają odrębnej możliwości określenia się jako Anglicy.

Projekt ustawy, który Babarinde przedstawi we wtorek w procedurze reguły dziesięciu minut, przewiduje dodanie możliwości identyfikowania się jako Anglik do każdej kategorii pochodzenia etnicznego. Takie krótkie projekty ustaw rzadko stają się prawem, jednak posłowie wykorzystują je, aby zwrócić uwagę na określoną politykę.

Według gazety w Anglii i Walii około 11% populacji urodzonej w Wielkiej Brytanii, czyli około 5 mln osób, należy do mniejszości etnicznych. W spisach ludności w Szkocji i Walii już dostępne są opcje takie jak „Scottish Asian” i „Black Welsh”.

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Poparcie posłów i dyskusja o tożsamości

Inicjatywę poparli były wicepremier David Lammy, były minister spraw zagranicznych James Cleverly, konserwatysta Mark Pritchard oraz Layla Moran, przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. zdrowia. Wśród innych zwolenników są konserwatysta Ben Obese-Jecty, laburzysta Adam Jogee i przedstawicielka Liberalnych Demokratów Munira Wilson.

Babarinde stwierdził, że angielskość nie jest definiowana przez kolor skóry. Posłowie popierający zmiany zauważyli również, że zgodnie z obecnym sformułowaniem w spisie 60% składu reprezentacji Anglii w piłce nożnej na mistrzostwach świata technicznie nie zostałoby sklasyfikowane jako Anglicy.

Impulsem dla inicjatywy były między innymi wypowiedzi posłanki Reform UK Suelli Braverman, byłej konserwatywnej minister spraw wewnętrznych. Oświadczyła ona, że nie uważa się za etniczną Angielkę ze względu na swoje południowoazjatyckie pochodzenie i nazwała angielskość przynależnością etniczną. Przewodniczący Reform UK Zia Yusuf zdystansował się od tego stanowiska, stwierdzając, że były piłkarz Ashley Cole jest Anglikiem.

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