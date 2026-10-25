Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego Australijskiego Terytorium Stołecznego w Canberze opowiedzieli o groźbach, obelgach i zastraszaniu, których doświadczali podczas pracy. Wypowiedzieli się po ataku na niezależną federalną posłankę Helen Haines w pobliżu jej biura wyborczego w stanie Wiktoria, informuje ABC News Australia.

Według redakcji 43-letni Brendan Nugent jest podejrzewany o potrącenie Haines samochodem. W wyniku incydentu amputowano jej obie nogi. Motywy mężczyzny nie zostały jeszcze ustalone.

Groźby wobec rodziny i przemoc

Była liderka opozycji Australijskiego Terytorium Stołecznego, posłanka Canberra Liberals Elizabeth Lee, oświadczyła, że dwukrotnie zwracała się do policji w związku z poważnymi groźbami. Jak powiedziała, pewnego razu przy bramie jej domu pozostawiono groźbę śmierci, w której wspomniano o jej córce i partnerze.

Lee poinformowała również o licznych seksistowskich i rasistowskich komentarzach w internecie w ciągu 10 lat pracy przedstawicielskiej. Krytykowano ją za wygląd, wagę, sylwetkę i ubiór. Polityczka zaznaczyła, że przeważnie stara się nie reagować na takie wiadomości, ale czasami publicznie wskazuje na niedopuszczalność takiego zachowania.

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Ministra zdrowia Australijskiego Terytorium Stołecznego Marisa Paterson powiedziała, że podczas spotkań z mieszkańcami wyzywano ją, pluto na nią i osobiście grożono jej przemocą. Według niej większość kontaktów z obywatelami jest pozytywna, jednak obelgi offline i w mediach społecznościowych sprawiają, że czuje się bezbronna.

Obelgi wobec kobiet w polityce

Posłanka Zielonych Laura Nuttall poinformowała, że w mediach społecznościowych jest atakowana z powodu płci, wyglądu i seksualności. Doświadczała także queerfobicznych obelg i przyznała, że atak na Haines ją przestraszył.

Niezależny poseł Thomas Emerson zaznaczył, że według jego obserwacji jego koleżanki znacznie częściej niż mężczyźni spotykają się z obelgami, zwłaszcza w internecie. Jego zdaniem liderzy polityczni powinni bardziej odpowiedzialnie podchodzić do publicznej retoryki, ponieważ osobiste upokarzanie zamiast dyskusji o polityce może wpływać na zachowanie w społeczeństwie.

Mimo ryzyka Paterson i Nuttall oświadczyły, że chcą pozostać dostępne dla wyborców, w tym nadal spotykać się przy lokalnych sklepach i podczas wydarzeń społecznych.

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