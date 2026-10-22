Posłowie parlamentu australijskiego stanu Nowa Południowa Walia oświadczyli, że briefing policji i służb ochrony parlamentu dotyczący ich ochrony nasilił obawy o bezpieczeństwo. Jak informuje ABC News Australia, liberalny poseł Alister Henskens powiedział, że odpowiedzi podczas spotkania były tak niewystarczające, że niektórzy parlamentarzyści płakali.

Obawy nasiliły się po ataku w stanie Wiktoria na niezależną federalną posłankę Helen Haines, a także po incydencie w parlamencie Nowej Południowej Walii. W ubiegłym tygodniu uczestnik protestu przeciwko węglowi przeskoczył barierę galerii publicznej i znalazł się na podłodze sali obrad, krzycząc do premiera. Został powstrzymany przez posłów i zastępcę parlamentarnego sierżanta-at-arms, aż do przybycia specjalnych konstabli.

Zastrzeżenia wobec reakcji ochrony

Henskens powiedział, że incydent na sali obrad oraz powolną reakcję ochrony poruszono na briefingu dopiero podczas pytań. Według niego posłowie nie otrzymali też jasnego wyjaśnienia, którzy pracownicy ochrony mogą wchodzić do strefy sali obrad o ograniczonym dostępie.

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Podczas incydentu marszałek Greg Piper nakazał przerwanie transmisji audiowizualnej posiedzenia. Jest to standardowa procedura mająca nie pozwalać sprawcom naruszeń na uzyskanie ujęć z wielu perspektyw. Jednocześnie uczestnikom briefingu powiedziano, że przerwanie transmisji pozbawiło pracowników ochrony jasnego obrazu sytuacji na sali.

Dodatkowe środki i zagrożenia dla posłów

Greg Piper oświadczył, że poważnie traktuje bezpieczeństwo posłów, a po naruszeniu zasad bezpieczeństwa w parlamencie wyznaczono dodatkowych specjalnych konstabli. Parlament przeprowadza także szeroko zakrojoną modernizację systemu bezpieczeństwa, w tym tworzy dodatkowe punkty kontrolne. Odwiedzający przechodzą przez wykrywacze metalu, a ich torby są prześwietlane promieniami rentgenowskimi, jeśli nie mają przepustki.

Na briefingu wspomniano również o ewakuacji z powodu alarmu pożarowego, po której, jak powiedział Henskens, ludzie mogli wrócić do parlamentu bez odpowiedniej kontroli. Komisarz policji Mal Lanyon oświadczył, że policja poważnie traktuje każde zagrożenie i w razie potrzeby może wzmocnić ochronę posłów. Parlamentarzystom doradzono, by nie uczestniczyli samotnie w wydarzeniach publicznych i ostrożnie informowali o swoim miejscu pobytu.

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