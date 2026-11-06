W Polsce posłowie partii Polska 2050, Łukasz Osmalak i Bartosz Romowicz, mogą objąć stanowiska wiceministrów. Jak informuje RMF24, był to jeden ze skutków rozmów premiera Donalda Tuska z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Stanowiska w ministerstwach

Według nieoficjalnych informacji RMF24 Osmalak ma przejść do Ministerstwa Infrastruktury. Romowicz może wejść do kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozgłośnia informuje również, że Donald Tusk ma oficjalnie podpisać nominacje w drugiej połowie listopada.

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Zmiany po rezygnacji ministerki

W ubiegłym tygodniu Tusk spotkał się z Hołownią po rezygnacji ówczesnej szefowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Polska 2050 straciła stanowisko szefa tego resortu, a premier powierzył kierowanie ministerstwem Annie Bartół, która od 2024 roku jest stałą przedstawicielką Polski przy UE. Bartół ma wejść do Rady Ministrów po złożeniu przysięgi przed prezydentem Karolem Nawrockim.

W Polsce 2050 planowane są także wybory nowego przewodniczącego partii. Według RMF24 najbardziej prawdopodobnym jedynym kandydatem na to stanowisko będzie poseł Paweł Śliz, który do niedawna kierował klubem parlamentarnym. Wybory planowane są na początek grudnia.

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