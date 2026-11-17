W Belgradzie przedstawiciele Listy Studenckiej złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu Serbii. Ruch popierany przez młodzież zdobył 140 z 250 mandatów, podczas gdy Serbska Partia Postępowa Aleksandara Vučicia ma 103 miejsca. Pozostałe mandaty należą do partii mniejszości etnicznych, informuje Deutsche Welle.

Poparcie przed parlamentem

Przed budynkiem parlamentu zgromadziły się setki osób, które przyszły wesprzeć nowo wybranych posłów. Większość przedstawicieli Listy Studenckiej wcześniej nie miała lub prawie nie miała doświadczenia politycznego: są wśród nich nauczyciele, wykładowcy i inni specjaliści.

Jednocześnie tłum negatywnie przywitał kandydatów Serbskiej Partii Postępowej. Jedna z obecnych osób wylała jogurt na głowę członkini SNS, gdy wchodziła po schodach do wejścia do parlamentu. Serbskie media informowały, że nowo wybrani posłowie przez kilka dni przygotowywali się do pierwszego posiedzenia.

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Termin na utworzenie rządu

Po ukonstytuowaniu się parlamentu Lista Studencka będzie miała 90 dni na zgłoszenie kandydata na premiera, przedstawienie programu i utworzenie rządu. Ruch skupia lewicę i prawicę, zwolenników kursu europejskiego i prorosyjskiego. Jego uczestnicy deklarują zamiar przeprowadzenia reform wewnętrznych i wspierania negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE.

Lista Studencka sprzeciwia się również sankcjom wobec Rosji, państwa-agresora, oraz uznaniu Kosowa. Ruch obiecał poprawić system ochrony zdrowia i edukację, a także podwoić budżet obronny.

Wybór nowego przewodniczącego parlamentu ma doprowadzić do powołania nowego pełniącego obowiązki prezydenta. Przedterminowe wybory prezydenckie należy ogłosić do 27 listopada i przeprowadzić do 27 grudnia. Aleksandar Vučić nie będzie mógł ponownie kandydować na urząd prezydenta z powodu konstytucyjnego ograniczenia do dwóch kadencji.

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