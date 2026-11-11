W Izraelu posłanka Knesetu z partii Otzma Jehudit, Limor Son Har-Melech, w środę złożyła projekt ustawy o unieważnieniu porozumień z Oslo, Porozumienia Hebrońskiego oraz Memorandum Wye River. Inicjatywa, wniesiona na początku prac 26. kadencji Knesetu, przewiduje również przywrócenie pod kontrolę Izraela terytoriów przekazanych na mocy tych ustaleń, informuje „Jerusalem Post”.

Co przewiduje projekt ustawy

Zgodnie z propozycją wszystkie porozumienia podpisane w ramach procesu z Oslo, a także późniejsze ustalenia, mają zostać unieważnione i przestać być wiążące dla Państwa Izrael. Projekt ustawy proponuje również uchylenie przepisów, które zapewniały realizację ustaleń między Izraelem a Palestyńczykami.

Osobny przepis proponuje przywrócenie stanu istniejącego przed zawarciem porozumień, w tym zwrot terytoriów przekazanych na ich mocy. Gazeta zaznacza, że głosowanie nad inicjatywą może stać się politycznym sprawdzianem dla partii sprzeciwiających się utworzeniu państwa palestyńskiego, lecz niekoniecznie popierających unieważnienie porozumień z Oslo.

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Stanowisko inicjatorki

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że po ponad trzech dekadach od podpisania porozumień z Oslo, tysiącach ofiar terroryzmu i atakach z 7 października porozumienia należy unieważnić, a przekazane terytoria zwrócić. Son Har-Melech powiedziała również, że inicjatywa ma zmusić partie polityczne do jasnego określenia stanowiska w sprawie dalszego obowiązywania tych ustaleń.

Jest to wznowienie wcześniejszej inicjatywy posłanki. W maju 2026 roku rozpatrzenie podobnego projektu ustawy w ministerialnej komisji ds. ustawodawstwa odroczono na prośbę premiera Binjamina Netanjahu. Son Har-Melech oświadczyła, że będzie nadal forsować propozycję, nawet jeśli nie zostanie ona przyjęta za pierwszym razem.

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