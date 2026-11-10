Posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży Monika Rosa zwróciła się do pierwszej damy Marty Nawrockiej z prośbą o interwencję w sprawie ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). W liście z 26 października powołała się na wcześniejsze wypowiedzi pierwszej damy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Termin na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie dokumentu upływa 13 listopada, informuje Polsat News.

Argumenty posłanki

Rosa stwierdziła, że po styczniowym wecie sądom i instytucjom państwowym brakuje narzędzi do skutecznego składania wniosków o blokowanie treści o charakterze przestępczym.

Posłanka przytoczyła również dane Ministerstwa Cyfryzacji i NASK dotyczące 76 zgłoszeń niebezpiecznych treści. Jak podkreśliła, TikTok usunął wszystkie materiały zgłoszone w tym serwisie, podczas gdy Facebook usunął jeden z pięciu materiałów wskazanych przez NASK.

Rosa powołała się na raport „Internet dzieci”, którego jest współautorką. Według wydania z 2026 roku w listopadzie 2025 roku 1,3 mln dzieci w wieku od 7 do 12 lat, czyli 55% tej grupy wiekowej, regularnie korzystało z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych lub komunikatorów. Regulaminy badanych serwisów przewidują rejestrację konta od 13. roku życia.

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Blokowanie nielegalnych treści

Po wejściu ustawy w życie nakazy blokowania nielegalnych treści będą mogli wydawać prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sądy — w zależności od rodzaju sprawy. Decyzje organów administracyjnych będzie można zaskarżyć do sądu.

Decyzje dotyczące materiałów zawierających seksualne wykorzystywanie dzieci mają być wykonywane niezwłocznie. W sprawach podżegania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym o blokadzie będzie decydował sąd.

W styczniu prezydent zawetował poprzednią ustawę wdrażającą DSA, wyjaśniając to zagrożeniem dla wolności słowa wynikającym z przyznania urzędnikom uprawnień do blokowania treści. Po wecie rząd podzielił przepisy na dwie ustawy: pierwsza weszła w życie 6 listopada i przyznała prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej funkcję koordynatora usług cyfrowych, a druga, dotycząca blokowania nielegalnych treści, została przekazana przez Sejm prezydentowi 23 października.

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