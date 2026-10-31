W Korei Południowej poseł rządzącej Partii Demokratycznej Jin Sung-joon poinformował, że otrzymał wizę USA na podróż do Dowództwa Pacyfiku USA. Stało się to kilka dni po tym, jak poinformował o odmowie wydania wizy, podaje Korea Herald.

Wizę wydano w ambasadzie USA

Jin Sung-joon, który przewodniczy parlamentarnej komisji obrony, napisał na Facebooku, że otrzymał wizę w ambasadzie USA w Seulu. Jak przekazał, Departament Stanu USA z opóźnieniem, ale wydał oficjalną wizę kategorii A-2.

Poseł oświadczył, że planuje wylecieć w niedzielę po południu. Podczas podróży ma przeprowadzić rozmowy z dowódcą Dowództwa Pacyfiku USA oraz innymi amerykańskimi przywódcami wojskowymi na temat wzmocnienia dwustronnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju sojuszu.

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Wcześniejsza odmowa

W środę Jin Sung-joon poinformował o odmowie rozpatrzenia jego wniosku wizowego i opublikował na Facebooku dokument, który, jak twierdził, potwierdzał odrzucenie wniosku. Wyraził żal z powodu tej decyzji, zaznaczając, że w 2014 roku już odwiedził amerykańskie dowództwo jako członek komisji parlamentarnej.

Przyczyny pierwotnej odmowy nie sprecyzowano. Jak zauważa wydanie, niektórzy obserwatorzy przypuszczali, że na decyzję mogło wpłynąć wcześniejsze skazanie posła za naruszenie południowokoreańskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym: w 1991 roku został skazany na trzy lata więzienia i trzyletnie pozbawienie praw.

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