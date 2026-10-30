30 października Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła o rok mandat Misji Wsparcia ONZ w Libii, a także nie przyjęła przygotowanej przez USA rezolucji w sprawie Sahary Zachodniej po tym, jak państwo-agresor Rosja skorzystało z prawa weta. Według Anadolu Agency amerykański projekt poparło 11 członków Rady Bezpieczeństwa, trzech wstrzymało się od głosu, a Rosja zagłosowała przeciw.

Mandat misji w Libii

Rezolucję w sprawie przedłużenia mandatu Misji Wsparcia ONZ w Libii (UNSMIL) zaproponowała Wielka Brytania. Została ona przyjęta 13 głosami za, podczas gdy Rosja i Grecja wstrzymały się od głosu. Dokument przewiduje wsparcie wysiłków na rzecz przeprowadzenia wyborów w Libii, zjednoczenia instytucji państwowych i utworzenia jednolitej władzy wykonawczej.

USA z zadowoleniem przyjęły tę decyzję i oświadczyły, że Libia ma historyczną szansę na uregulowanie polityczne. Waszyngton podkreślił potrzebę jednolitego rządu i zjednoczonych instytucji bezpieczeństwa, a także ostrzegł przed możliwymi konsekwencjami dla tych, którzy celowo będą utrudniać polityczną transformację kraju.

Wyjaśniając swoje wstrzymanie się od głosu, Rosja oświadczyła, że UNSMIL nadal odgrywa ważną rolę, jednak przestrzegła przed pośpiesznym procesem politycznym i narzucaniem decyzji z zewnątrz. Rosyjski ambasador Wasilij Nebenzia powiedział, że porozumienia osiągnięte w ramach niedawnego procesu politycznego wymagają szerszego poparcia wśród libijskich stron.

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Głosowanie w sprawie Sahary Zachodniej

Amerykańska rezolucja w sprawie Sahary Zachodniej miała na celu zmianę podejścia ONZ do długotrwałego sporu i przyspieszenie politycznego uregulowania. Ambasador USA Mike Waltz oświadczył, że liczne próby przeprowadzenia referendum przez dziesięciolecia nie przyniosły rezultatu, a utrzymywanie status quo nie jest już akceptowalne.

Jak powiedział, USA popierają samostanowienie, lecz uważają, że mogą do niego prowadzić również inne drogi, i wzywają strony do zawarcia trwałego porozumienia politycznego. Maroko proponuje szeroką autonomię terytorium pod swoją suwerennością, natomiast Front Polisario nalega na referendum w sprawie samostanowienia przy wsparciu Algierii.

Spór o Saharę Zachodnią trwa od 1975 roku, kiedy Hiszpania zakończyła kolonialne rządy nad tym terytorium. Następnie przerodził się w konflikt zbrojny między Marokiem a Frontem Polisario, który trwał do zawieszenia broni w 1991 roku.

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