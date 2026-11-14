Berlińska Opera Państwowa pod batutą dyrygenta Christiana Thielemanna zaprezentowała operę Richarda Straussa „Kawaler srebrnej róży” w nowym Shanghai Grand Opera House w Chinach. Trzy przedstawienia szybko się wyprzedały, informuje Tagesschau.

Główna sala nowego teatru ma 2 tys. miejsc na trzech poziomach, a sama scena jest największą sceną teatralną w Azji. Dyrektor artystyczny i orkiestralny Berlińskiej Opery Państwowej Michael Tsar oświadczył, że zespół jest zadowolony z akustyki, choć nowy obiekt potrzebuje jeszcze czasu na adaptację.

Rok przygotowań i 300 uczestników

Przygotowania do berlińskiego tournée trwały rok. Dekoracje dostarczono do Szanghaju w kilku kontenerach morskich, a nad produkcją na miejscu pracowało około 300 osób, w tym orkiestra, soliści, chór, chór dziecięcy oraz specjaliści od kostiumów i charakteryzacji.

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„Kawaler srebrnej róży” stał się trzecią międzynarodową produkcją w programie otwarcia opery. Wcześniej pokazano tam inscenizacje „Toski” z Włoch i „Aidy” z Rosji. Według kierującej Shanghai Grand Opera House Zhang Xiaoding jest to pierwsza w pełni sceniczna realizacja opery Straussa w Szanghaju: wcześniej widzowie oglądali jedynie fragmenty, urywki lub wykonania koncertowe.

Nowy teatr operowy w Szanghaju

Budowa Shanghai Grand Opera House trwała sześć i pół roku i zakończyła się później, niż pierwotnie planowano. Zhang Xiaoding wskazała pandemię COVID-19 jako jedną z głównych przyczyn opóźnienia. Teatr początkowo planowano otworzyć ubiegłej jesieni występem Bawarskiej Opery Państwowej z „Latającym Holendrem”, jednak produkcję przeniesiono wówczas do Shanghai Grand Theatre.

Budynek stoi nad brzegiem rzeki Huangpu. Został zaprojektowany przez norweskie biuro architektoniczne Snøhetta wraz z chińskimi partnerami; spiralne zewnętrzne schody na dachu przypominają chiński wachlarz. W trzech salach teatru może zmieścić się ponad 4 tys. widzów. Instytucja planuje łączyć tradycyjne chińskie gatunki operowe, w tym operę pekińską i kunqu, z międzynarodowymi produkcjami.

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