Bank Państwowy Pakistanu podniósł próg składania raportów o transakcjach gotówkowych z 2 mln do 3 mln rupii pakistańskich. Decyzja weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym, informuje Dawn.

Nowy próg sprawozdawczy

Zgodnie ze zaktualizowaną zasadą instytucje zobowiązane do składania raportów mają zgłaszać Pakistańskiej Jednostce Monitorowania Finansowego wyłącznie transakcje gotówkowe, których kwota odpowiada ustalonemu progowi.

Wcześniej próg 2 mln rupii określono w wytycznych Jednostki Monitorowania Finansowego dla podmiotów raportujących, przyjętych w 2021 roku.

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Termin składania raportów

Zgodnie z pakistańską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2010 roku wszystkie raporty o transakcjach gotówkowych muszą być przekazywane do Jednostki Monitorowania Finansowego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od transakcji.

Bank Państwowy Pakistanu oświadczył, że pełne, dokładne i aktualne informacje w raportach składanych przez regulowane instytucje są niezbędne do przygotowywania wysokiej jakości raportów wywiadu finansowego.

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