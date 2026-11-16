We Włoszech dług publiczny we wrześniu 2026 roku osiągnął 3,2116 bln euro, o 10,8 mld euro więcej niż w sierpniu. Powołując się na Bank Włoch, poinformowała ANSA English.

Przyczyny wzrostu zadłużenia

Według banku centralnego na ten wskaźnik wpłynęło zapotrzebowanie sektora publicznego na pożyczki w wysokości 27,7 mld euro. Wśród innych czynników Bank Włoch wymienił przeszacowanie papierów wartościowych indeksowanych inflacją, a także zmiany kursów walut.

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Czynniki te zostały częściowo zrekompensowane przez zmniejszenie sald gotówkowych skarbu państwa. Ich wartość spadła o 18,1 mld euro, do 41 mld euro.

Wpływy podatkowe

Wpływy podatkowe Włoch we wrześniu wyniosły 38,3 mld euro, czyli o 3,4% więcej niż w tym samym miesiącu 2025 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku osiągnęły 429,5 mld euro, przewyższając wynik z analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,6%.

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