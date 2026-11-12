Departament Stanu USA opublikował raport, według którego w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku przez rachunek Departamentu Skarbu USA przeszło ponad 12 mld dolarów dochodów Wenezueli ze sprzedaży ropy i innych zasobów naturalnych. Jak informuje Cyprus Mail, nabywcy wenezuelskich surowców przekazywali środki na rachunek Departamentu Skarbu USA, po czym były one przydzielane tymczasowemu rządowi Wenezueli, współpracującemu z Waszyngtonem.

Wpływy z zasobów

Raport przygotowała firma audytorska KPMG. Dokument jest datowany na 29 października, a na początku listopada przekazano go Kongresowi USA, poinformował przedstawiciel Departamentu Stanu. Gazeta The New York Times jako pierwsza podała szczegóły raportu.

Zgodnie z dokumentem ponad 12,1 mld dolarów pochodziło ze sprzedaży ropy, innych produktów naftowych i gazu ziemnego. Kolejne 108 mln dolarów stanowiły wpływy ze sprzedaży złota, 22 mln dolarów — minerałów, a 24,6 mln dolarów — nawozów.

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Wykorzystanie środków

W raporcie zaznaczono, że pieniądze te pozostają suwerenną własnością Wenezueli, jednak są przechowywane do czasu rozdysponowania na potrzeby publiczne, państwowe lub dyplomatyczne. Decyzje o ich przeznaczeniu, zgodnie z dokumentem, podejmuje sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Z 12,11 mld dolarów, czyli niemal 99% wszystkich zaksięgowanych środków, dokonano już wypłat. Większość skierowano na aukcje walutowe przeprowadzane przez władze Wenezueli. Kolejne 133 mln dolarów przekazano bezpośrednio dostawcom za usługi dla rządu Wenezueli.

W publicznej wersji raportu Departament Stanu ukrył nazwiska płatników. Jednocześnie The New York Times podał, że główna część środków pochodziła od traderów surowcowych Trafigura i Vitol, którzy otrzymali specjalne licencje na sprzedaż wenezuelskiej ropy po styczniowej operacji schwytania ówczesnego prezydenta Nicolása Maduro i jego żony.

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