+12° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
$ 45.06 € 50.61 zł 11.62
$ 45.06 € 50.61 zł 11.62
+12° Kijów +13° Warszawa +19° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Departament Stanu USA: wyjazd personelu dotyczy wyłącznie Arabii Saudyjskiej — Anadolu Agency

UA.NEWS 21 października 2026 23:49
Departament Stanu USA: wyjazd personelu dotyczy wyłącznie Arabii Saudyjskiej — Anadolu Agency

Departament Stanu USA zdementował doniesienia o przygotowaniach do wyjazdu części pracowników amerykańskich ambasad w krajach Zatoki Perskiej oraz członków ich rodzin. Resort oświadczył, że nakaz wyjazdu dotyczy wyłącznie Arabii Saudyjskiej.

Rozporządzenie dla Arabii Saudyjskiej

Rzecznik Departamentu Stanu USA Tommy Pigott uznał za nieprecyzyjne doniesienia o szerszym planie wyjazdu personelu z amerykańskich placówek dyplomatycznych w regionie. Jak powiedział, resort wydał rozporządzenie dla pracowników rządu USA, którzy nie wykonują pilnych funkcji, oraz członków ich rodzin właśnie w Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyjaśnienia Departamentu Stanu

Pigott powiązał tę decyzję z działaniami zbrojnymi jemeńskiego ugrupowania Huti przeciwko Arabii Saudyjskiej. Wspomniał o atakach na cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej, które, jak powiedział, doprowadziły do ofiar wśród ludności cywilnej i znacznych zakłóceń w podróżowaniu.

Rzecznik dodał, że bezpieczeństwo pracowników Departamentu Stanu i ich rodzin pozostaje priorytetem resortu. Jak powiedział, Departament Stanu będzie nadal podejmował niezbędne działania w celu ich ochrony i wsparcia.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację