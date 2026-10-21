Departament Stanu USA zdementował doniesienia o przygotowaniach do wyjazdu części pracowników amerykańskich ambasad w krajach Zatoki Perskiej oraz członków ich rodzin. Resort oświadczył, że nakaz wyjazdu dotyczy wyłącznie Arabii Saudyjskiej.

Rozporządzenie dla Arabii Saudyjskiej

Rzecznik Departamentu Stanu USA Tommy Pigott uznał za nieprecyzyjne doniesienia o szerszym planie wyjazdu personelu z amerykańskich placówek dyplomatycznych w regionie. Jak powiedział, resort wydał rozporządzenie dla pracowników rządu USA, którzy nie wykonują pilnych funkcji, oraz członków ich rodzin właśnie w Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

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Wyjaśnienia Departamentu Stanu

Pigott powiązał tę decyzję z działaniami zbrojnymi jemeńskiego ugrupowania Huti przeciwko Arabii Saudyjskiej. Wspomniał o atakach na cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej, które, jak powiedział, doprowadziły do ofiar wśród ludności cywilnej i znacznych zakłóceń w podróżowaniu.

Rzecznik dodał, że bezpieczeństwo pracowników Departamentu Stanu i ich rodzin pozostaje priorytetem resortu. Jak powiedział, Departament Stanu będzie nadal podejmował niezbędne działania w celu ich ochrony i wsparcia.

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