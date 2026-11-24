W Rosji Duma Państwowa państwa-agresora przyjęła ustawę zaostrzającą kontrolę nad przelewami bankowymi między osobami fizycznymi. Bank Centralny i Federalna Służba Podatkowa będą monitorować takie operacje, informuje Meduza.

Kontrola regularnych wpływów

Bank Centralny będzie analizować operacje na rachunkach bankowych osób fizycznych. Jeśli regulator wykryje oznaki systematycznego otrzymywania dochodów od innych osób fizycznych, poinformuje o tym Federalną Służbę Podatkową.

Następnie służba podatkowa zażąda od banków wyciągów z rachunków takich osób. Oznaki systematycznego otrzymywania dochodów, a także formę i częstotliwość przekazywania informacji ma określić odrębne porozumienie między Bankiem Centralnym a służbą podatkową.

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Przepisy zaczną obowiązywać w 2027 roku

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku i nie będą dotyczyć przelewów dokonanych w 2026 roku, wyjaśniło rosyjskie Ministerstwo Finansów. To właśnie resort zaproponował zaostrzenie kontroli, twierdząc, że przelewy między osobami fizycznymi często są uznawane za prezenty i nie są opodatkowane, choć część z nich może stanowić zapłatę za faktyczne transakcje.

Obecnie służba podatkowa może żądać wyciągów bankowych od osób bez statusu indywidualnego przedsiębiorcy tylko w przypadku decyzji o ściągnięciu długu lub podczas kontroli podatkowej zatwierdzonej przez organ wyższego szczebla.

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