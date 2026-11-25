Duma Państwowa Rosji, państwa agresora, zatwierdziła w trzecim i ostatecznym czytaniu budżet federalny na lata 2027–2029. W 2027 roku na obronę narodową planuje się przeznaczyć rekordowe 17,1 bln rubli — o 27% więcej niż w poprzednim roku. Będzie to stanowić ponad jedną trzecią z zaplanowanych 48,74 bln rubli wydatków państwowych, informuje The Moscow Times.

Wydatki na obronę i bezpieczeństwo

Łącznie z wydatkami na bezpieczeństwo narodowe i organy ścigania finansowanie obrony oraz struktur siłowych wyniesie 21,3 bln rubli, czyli 44% wszystkich wydatków państwowych w 2027 roku.

Według służby prasowej Dumy Państwowej przed drugim czytaniem projektu ustawy deputowani dodali środki dla wojskowych i weteranów wojny przeciwko Ukrainie. Wydatki na cywilne pozycje budżetowe, w tym edukację i ochronę zdrowia, będą skromniejsze. Portal Vyorstka informował wcześniej, że ponad jedna trzecia wydatków państwowych Rosji może pozostać utajniona.

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Deficyt i nowe podatki

Plan budżetowy przewiduje deficyt w wysokości 5,44 bln rubli w 2027 roku, czyli 2,2% prognozowanego PKB. Wicepremier i minister finansów Anton Siłuanow oświadczył, że jest to mniej niż rekordowy deficyt w 2026 roku — 7,34 bln rubli, czyli 3,2% PKB.

Łączny deficyt budżetowy w latach 2027–2029 prognozowany jest na poziomie 15,81 bln rubli. Aby pokryć rosnące wydatki wojenne, budżet przewiduje progresywną stawkę do 22% od pasywnych dochodów osób fizycznych, 22% VAT na transgraniczne transakcje w handlu internetowym oraz 30% podatek od nadzwyczajnych zysków firm wydobywczych i metalurgicznych.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 396 deputowanych, nikt nie zagłosował przeciw, a kolejnych 37 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Dokument musi teraz rozpatrzyć Rada Federacji, po czym będzie mógł go podpisać prezydent Rosji Władimir Putin.

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