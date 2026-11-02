Od września państwowe media KRLD informują o otwarciu ponad tuzina nowych restauracji bulgogi w różnych regionach kraju. W Korei Północnej słowo „bulgogi” zwykle oznacza mięso grillowane. W menu nowych lokali znajdują się dania z wołowiny, wieprzowiny i mięsa strusiego, informuje The Japan Times.

Lokale poza Pjongjangiem

Jedna z nowych restauracji w Sinuiju, przy granicy z Chinami, ma trzy piętra. W północnym Kanggye odwiedzającym oferuje się piwo beczkowe obok akwarium, a ceremonii otwarcia lokalu w Nampo na zachodnim wybrzeżu towarzyszyły fajerwerki.

Niektóre restauracje informują o salach przeznaczonych dla setek gości, tarasach nad wodą oraz marmurowych stołach z wbudowanymi grillami. Analitycy uważają, że otwieranie lokali jest częścią próby przywódcy KRLD Kim Dzong Una, by pokazać rosnący dobrobyt również poza Pjongjangiem. Według źródła w ceremoniach otwarcia zwykle uczestniczą lokalni wysokiej rangi urzędnicy, choć Kim Dzong Un nie pojawiał się na takich wydarzeniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wątpliwości co do dostępności

Wobec doniesień o restauracjach sytuacja żywnościowa w kraju, według ocen organizacji międzynarodowych, pozostaje trudna. Światowy Program Żywnościowy ONZ szacował, że w 2022 roku niedożywionych było 10,7 mln mieszkańców KRLD — ponad 40% populacji.

Według UN Comtrade import mięsa z Chin do KRLD wzrósł ponad czterokrotnie w latach 2023–2025, do niemal 39 mln dolarów. Jeong Eun Lee, dyrektorka działu badań nad KRLD w Koreańskim Instytucie Zjednoczenia Narodowego, stwierdziła, że wskazuje to na niezdolność krajowej produkcji do zaspokojenia popytu. Nazwała relacjonowanie otwarć restauracji w mediach państwowych silną formą propagandy.

Hazel Smith, ekspertka ze Szkoły Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego, przypuszcza, że część ludności, w tym pracownicy handlu i budownictwa, może korzystać na zacieśnieniu więzi KRLD z Rosją, państwem-agresorem. Jednocześnie podkreśliła, że pojawienie się restauracji nie jest oznaką dobrze prosperującej gospodarki, lecz może raczej świadczyć o tym, że część ludzi może czasami pozwolić sobie na posiłek poza domem.

Czytaj nas na