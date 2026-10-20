Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził, że przywódcy Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa Quad spotkają się w przyszłym miesiącu w Manili na Filipinach. Będzie to pierwszy szczyt grupy na szczeblu przywódców od ponad dwóch lat.

Szczyt podczas spotkań ASEAN

Jak donosi South China Morning Post, Rubio powiedział w wywiadzie dla indyjskiej stacji telewizyjnej CNN-News18, że decyzja o przeprowadzeniu spotkania w stolicy Filipin została już uzgodniona. Jednocześnie zaznaczył, że konkretna data szczytu nie została jeszcze ustalona.

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Filipiny w tym roku sprawują przewodnictwo w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Kraj będzie gospodarzem szczytu przywódców ASEAN i innych spotkań wielostronnych od 16 do 18 listopada.

Uczestnicy Quad

Do nieformalnego ugrupowania Quad należą USA, Japonia, Indie i Australia. Spotkanie ich przywódców ma odbyć się kilka dni przed oczekiwanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w chińskim Shenzhen. Quad jest powszechnie postrzegany jako mechanizm przeciwdziałania wpływom Chin w strategicznie ważnym regionie.

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