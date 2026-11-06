Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w Waszyngtonie zaprzeczył doniesieniom, że rozważa odejście z administracji prezydenta Donalda Trumpa. W wywiadzie dla The New York Times Rubio powiedział, że od początku planował pracować dla Trumpa do końca jego kadencji prezydenckiej, informuje Channel NewsAsia.

Doniesienia o możliwej rezygnacji

5 listopada Bloomberg podał, że Rubio miał rzekomo rozważać możliwość odejścia z administracji, omawiać to z urzędnikami Białego Domu i otrzymać prośbę o pozostanie. Zastępca sekretarza stanu USA ds. globalnych spraw publicznych Dylan Johnson nazwał materiał Bloomberga całkowicie zmyślonym.

Johnson odrzucił również doniesienie The Independent o rzekomym zamiarze Rubio ubiegania się o republikańską nominację prezydencką w 2028 roku, nazywając je całkowicie bezpodstawnym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany polityczne na 2028 rok

Rubio, który jest również doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, jest uważany za jednego z możliwych następców prezydenta w wyborach w 2028 roku. Kilka dni przed wyborami śródokresowymi wystąpił razem z Trumpem na wiecu wyborczym.

Jednocześnie Rubio odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące swojej politycznej przyszłości i oświadczył, że nie będzie już mówił o 2028 roku. Wcześniej powiedział, że poprze wiceprezydenta J.D. Vance’a, jeśli ten zdecyduje się kandydować na prezydenta. Vance jest również uważany za możliwego kandydata w wyścigu prezydenckim w 2028 roku.

Czytaj nas na