W Niemczech Deutsche Bahn pozytywnie oceniła pierwszy miesiąc obowiązywania ogólnokrajowego zakazu spożywania alkoholu na dworcach. Według przedstawicielki spółki ograniczenie pozwoliło zmniejszyć ilość śmieci i liczbę konfliktów, a także poprawić warunki dla pasażerów i pracowników kolei, informuje Tagesschau.

Ponad 15 tysięcy interwencji

Od wejścia w życie przepisu w połowie października pracownicy ochrony zwrócili się do ponad 15 tysięcy osób przebywających na dworcach z alkoholem. Według Deutsche Bahn w większości przypadków ludzie reagowali na uwagi, chowali butelkę lub opuszczali teren dworca. Zakaz wstępu na teren dworca stosowano tylko w pojedynczych przypadkach.

Spółka poinformowała również, że od ubiegłego roku zwiększyła liczbę pracowników ochrony z 4,5 tysiąca do 5 tysięcy. Kontrolę przestrzegania zakazu prowadzą zespoły DB Sicherheit, a Policję Federalną angażuje się w przypadku konfliktów.

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Zasady na dworcach i w pociągach

Od 15 października spożywanie napojów alkoholowych jest zakazane w halach dworcowych i na peronach w całych Niemczech, z wyjątkiem lokali gastronomicznych. Przed wprowadzeniem zasad w całym kraju Deutsche Bahn testowała je na niemal 40 dworcach, w tym w Kolonii, Monachium i Hamburgu.

Według przedstawicielki spółki 80% uczestników reprezentatywnego badania poparło zakaz. Jednocześnie zasady w pociągach są różne: w połączeniach regionalnych możliwość spożywania alkoholu zależy od regionu, a w pociągach dalekobieżnych jest to zasadniczo dozwolone pod warunkiem poszanowania innych pasażerów.

Federalna Wspólnota Robocza Pomocy Osobom Bezdomnym wcześniej krytykowała ograniczenie. Jej zastępca dyrektora wykonawczego Joachim Krauss oświadczył, że zakaz nie zmienia warunków życia osób przebywających na dworcach, a jedynie usuwa je z pola widzenia. Podobne obawy wyrażała również Bahnhofsmission, która popiera zakaz, lecz wskazuje na ryzyko przeniesienia problemów na przyległe tereny.

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