W Niemczech spółka kolejowa Deutsche Bahn planuje zlikwidować 30 tys. miejsc pracy, aby opanować koszty. Europejskie firmy z przemysłu, transportu, sektora finansowego, telekomunikacji i usług również ogłaszają redukcje zatrudnienia w obliczu słabszego popytu, amerykańskich barier handlowych, konkurencji ze strony Chin i automatyzacji procesów, informuje Anadolu Agency.

Redukcje w branży motoryzacyjnej

Jedne z największych redukcji dotyczą producentów samochodów i dostawców części. W ramach restrukturyzacji Volkswagen planuje zlikwidować około 100 tys. miejsc pracy na świecie do 2030 roku, uwzględniając wcześniej ogłoszone redukcje. Niemiecki dostawca Bosch zamierza zlikwidować ponad 13 tys. stanowisk, a ZF Friedrichshafen — 14 tys.

Firma Schaeffler ogłosiła likwidację 3460 miejsc pracy w Europie z powodu presji na rentowność. Francuski producent samochodów Renault zmniejsza globalne zatrudnienie w inżynierii o 2400 stanowisk w ramach restrukturyzacji. Branża dostosowuje się do wysokich kosztów produkcji, wolniejszego upowszechniania pojazdów elektrycznych i nasilającej się konkurencji ze strony chińskich producentów.

Przemysł i transport

Niemiecka grupa przemysłowa Thyssenkrupp planuje zwolnić 11 tys. pracowników. Rumuński producent energii Complexul Energetic Oltenia zmniejsza zatrudnienie o 1700 osób w ramach dekarbonizacji i restrukturyzacji, a firma stoczniowa Damen Shipyards Mangalia zamierza zwolnić 1011 pracowników po rozpoczęciu postępowania upadłościowego.

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Szwajcarska grupa logistyczna Kuehne+Nagel ogłosiła likwidację 2000 stanowisk na świecie z powodu nadwyżki mocy i ryzyk geopolitycznych. Holenderskie linie lotnicze KLM planują zlikwidować tysiąc miejsc pracy na pierwszym etapie szerszego programu redukcji kosztów.

Automatyzacja w sektorze finansowym

Banki i firmy ubezpieczeniowe coraz aktywniej wdrażają sztuczną inteligencję do wykonywania zadań administracyjnych i back-office. Standard Chartered planuje do 2030 roku zlikwidować ponad 7 tys. stanowisk w funkcjach korporacyjnych w globalnych operacjach. Barclays poinformował o zamiarze zlikwidowania 5 tys. miejsc pracy na świecie, a Allianz Partners — 1800 stanowisk wraz z rozszerzaniem zastosowania AI i zautomatyzowanych systemów.

W sektorze telekomunikacyjnym Telefónica Spain zakończyła program dobrowolnej redukcji zatrudnienia: z firmy odeszło co najmniej 4525 pracowników, a łączną liczbę odejść szacuje się na 5500. O2 Telefónica Germany planuje zlikwidować 1100 stanowisk i zamknąć 60 sklepów, podczas gdy Vodafone ogłosił redukcję 1200 miejsc pracy w europejskich oddziałach oraz kolejnych 2300 stanowisk w Niemczech w ciągu najbliższych dwóch lat.

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