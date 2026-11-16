Dziewięć służb policji w Anglii i Walii zwróciło się do rządu Wielkiej Brytanii o wyjątkowe wsparcie finansowe z powodu znacznej presji na ich budżety. Jak informuje The Guardian, szefowie policji twierdzą, że z powodu braku środków funkcjonariusze są coraz mniej obecni na ulicach.

Które służby zwróciły się o pomoc

Według komendanta policji Norfolk Paula Sanforda, który odpowiada za finanse w Krajowej Radzie Szefów Policji, dodatkowe wsparcie jest potrzebne, aby służby policji w Anglii i Walii mogły utrzymać zdolność operacyjną.

O wyjątkową pomoc finansową zwróciły się służby policji w Durham, Cleveland, Wielkim Manchesterze, Wiltshire, Bedfordshire, Południowym Yorkshire, Gloucestershire, Lincolnshire i Norfolk. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które musi podjąć decyzję w sprawie dodatkowych środków lub możliwości zwiększenia obciążenia podatkowego przez odpowiednie rady, nie potwierdziło liczby złożonych wniosków.

Wzrost wydatków i deficyt budżetowy

Sanford powiązał trudności finansowe ze wzrostem liczby ludności i liczby złożonych spraw, w tym dotyczących przestępstw seksualnych, dawnych śledztw i nakazów cywilnych. Według niego obszary te wymagają finansowania, którego służby policji nie otrzymały. Oświadczył, że wnioskodawcy zbliżyli się do granicy, po przekroczeniu której świadczenie podstawowych usług może stać się niemożliwe.

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Szefowie policji szacują prognozowany niedobór finansowania do 2030 roku na 4,3 mld funtów szterlingów, podczas gdy wcześniej przewidywali lukę w wysokości 3 mld funtów. W ciągu minionego roku 43 służby policji wykorzystały rezerwy o wartości 300 mln funtów: część środków przeznaczono na inwestycje, a część na utrzymanie działania służb.

Komendant policji Bedfordshire Trevor Rodenhurst oświadczył, że bez dodatkowych pieniędzy poziom usług może się obniżyć. W jego służbie pracuje 1486 policjantów, co, jego zdaniem, stanowi o kilkaset mniej niż potrzebny poziom. Poinformował także o wzroście liczby połączeń pod numer 999 o około tysiąc miesięcznie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że po wyborach zwiększyło finansowanie policji o 2 mld funtów, a tegoroczna kwota finansowania osiągnęła rekordowe 18,5 mld funtów. Resort poinformował również o przeglądzie formuły podziału środków i reformie struktury policji. Jednocześnie szefowie służb uważają, że przedwyborcza obietnica Partii Pracy, aby do 2029 roku dodać 13 tys. nowych funkcjonariuszy, nie zostanie spełniona.

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