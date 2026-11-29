Reżyser David Fincher przyznał, że film «Dalsze przygody Cliffa Bootha» może być jego ostatnim filmem. Powiedział o tym w podcaście The Ringer «The Big Picture», jak podaje Variety.

Fincher wyjaśnił, że jego priorytety już się zmieniły, a cierpliwość jest mniejsza niż wcześniej. Reżyser ma 64 lata i tworzy filmy od 20. roku życia. Według niego tworzenie filmów nie powinno zamieniać się w uprzemysłowiony proces, ponieważ opowiadanie historii jest sprawą intymną.

Harmonogram pracy

Fincher powiedział również, że nie chce pracować ponad 10 godzin dziennie. Jednocześnie podczas pracy nad filmem ekipa filmowa pracowała po 12 godzin. Dodał, że o ósmej wieczorem chciałby już być w łóżku.

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AI w postprodukcji

Podczas rozmowy reżyser potwierdził wykorzystanie sztucznej inteligencji na etapie postprodukcji. Według niego technologię stosowano, aby ulepszyć pracę już wykonaną przez ludzi, w tym do korygowania ruchu ust w kadrze. Fincher stwierdził, że w 5% filmu wykorzystano automatyczną zamianę dialogów, a reszta postprodukcji została wykonana z zastosowaniem AI.

Akcja filmu rozgrywa się w 1977 roku. Produkcja jest kontynuacją filmu Quentina Tarantino «Pewnego razu... w Hollywood». Brad Pitt powrócił do roli kaskadera Cliffa Bootha, który pracuje jako fixer hollywoodzkiego studia i podejmuje się zadań popularnego aktora filmowego. W obsadzie znaleźli się także Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino i Peter Weller. Film trafił już do ekskluzywnej dystrybucji w kinach IMAX, a 23 grudnia ma pojawić się na Netflixie.

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